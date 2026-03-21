Embajador de EU en México reconoce colaboración bilateral tras detención de ‘Lobo Menor’

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la colaboración entre las autoridades de ambos países que se ha manifestado en detenciones de alto perfil, como la que se llevó a cabo el miércoles cuando se capturó a Ángel “N”, alias “Lobo Menor”, presunto líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Ecuador.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson se refirió a la captura de “Lobo Menor”, y dijo que detenciones como ésta subrayan “la importancia de trabajar juntos a nivel internacional para enfrentar a los cárteles, el tráfico de drogas y la violencia que generan”.

Al respecto, el Embajador celebró que estas capturas son resultados de la cooperación entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, la cual, celebró, “está dando resultados concretos”.

La detención de Ángel Esteban Aguilar, “Lobo Menor”, por autoridades mexicanas, quien estaba vinculado a actividades criminales en Ecuador y tiene vínculos con el CJNG, subraya la importancia de trabajar juntos a nivel internacional para enfrentar a los cárteles, el tráfico de… pic.twitter.com/HpuGqiM73R — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 21, 2026

“La cooperación impulsada por [Donald Trump, presidente de EU] y la presidenta [Claudia Sheinbaum] está dando resultados concretos y envía un mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse. Ni en México, ni en los Estados Unidos, ni a nivel internacional”, escribió el Embajador en redes sociales.

El miércoles, autoridades mexicanas anunciaron la detención de Juan Carlos “N”, posteriormente identificado como Ángel “N”, alias “Lobo Menor”, uno de los líderes del grupo delictivo Los Lobos con sede en Ecuador.

La detención de “Lobo Menor” fue resultado de un operativo federal institucional ejecutado por elementos de las secretarías de Marina (Semar), y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y el Instituto Nacional de Migración (INAMI).

En el operativo también se contó con apoyo de la Policía de Colombia, según explicó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico @SSC_CDMX e @INAMI_mx detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en… pic.twitter.com/Vm4y9wbfZg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 18, 2026

A propósito, el secretario precisó que “Lobo Menor” cuenta con una ficha roja de Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

“Agradecemos el apoyo de @PolicíaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador”, escribió García Harfuch.

“Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”, abundó.

Mientras que Ronald Johnson enfatizó que “Lobo Menor” contaba con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México, por lo que destacó la magnitud de la detención.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am