Acusan falta de limpieza tras derrame de petróleo

Aspecto del derrame de crudo en la playa Las Barrillas, Veracruz, el 4 de marzo.

Pobladores de Veracruz denunciaron falta de limpieza en playas, luego de que se reportara el derrame de hidrocarburos en Tuxpan, Tamiahua y Cazones de Herrera.

De acuerdo con informes locales, el derrame provocó daños en decenas de costas, con una alta concentración en Veracruz, donde aseguran que la mayoría de los sitios contaminados no han sido intervenidos por las autoridades.

Señalaron que la limpieza solamente se ha enfocado en las zonas con actividad turística, y dejó fuera áreas como humedales, manglares y sistemas arrecifales, sostén de miles de familias pesqueras.

En un comunicado, el ayuntamiento de Nautla señaló que, derivado del derrame de hidrocarburo, se recomienda evitar ingresar al mar para realizar actividades de pesca y suspender el uso de artes de pesca de manera preventiva.

El ayuntamiento informó que, en coordinación con las autoridades competentes, se priorizará la protección del medio-ambiente, la actividad pesquera y la seguridad de la población.

Investigadores de la Universidad Veracruzana advirtieron que la remediación ambiental tardaría hasta dos décadas.