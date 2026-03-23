¿Cuándo es Domingo de Ramos en 2026?

La Semana Santa es un periodo de descanso, pero también de rituales religiosos y reflexión. Su calendario está marcado por días que aluden a momentos importantes dentro de la tradición católica, entre ellos el Domingo de Ramos, que marca el inicio del periodo.

El Domingo de Ramos es la primera fecha clave de la Semana Santa, pues marca el inicio de las festividades que comprenden este periodo. A esta fecha le siguen el Jueves y Viernes Santo, el Sábado de Gloria y, una semana después, el Domingo de Resurrección.

Ramos tradicionales del Domingo de Ramos. ı Foto: Flickr

Sin embargo, como sabrás, la fecha del Domingo de Ramos cambia cada año; no es como otras festividades que mantienen un día fijo y van variando entre días de la semana. Te explicamos a qué día del calendario corresponde el Domingo de Ramos en 2026.

Primero: ¿qué es el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos es una festividad cristiana que marca el inicio de la Semana Santa. Conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, poco antes de su pasión, muerte y resurrección.

Ilustración de la llegada de Jesús, evento conmemorado en el Domingo de Ramos. ı Foto: Adobe Stock

Según los Evangelios, Jesús entró a la ciudad montado en un asno y fue recibido por una multitud que lo aclamaba como el Mesías. La gente alfombró su camino con ramas de palma y olivo, que en esa época eran símbolos de victoria y paz.

Aunque es un día caracterizado por la celebración, también es una festividad marcada por la dualidad, pues anticipa el relato de la Pasión y eventual crucifixión de Cristo.

Ilustración de la llegada de Jesús, evento conmemorado en el Domingo de Ramos. ı Foto: Cortesía Church News

Ahora sí: ¿cuándo se celebra el Domingo de Ramos en 2026?

La elección de la fecha para la celebración del Domingo de Ramos y, en consecuencia, de la Semana Santa, no se rige por nuestro calendario solar habitual de 365 días, sino por el calendario lunar.

Así, según lo establecido en el Concilio de Nicea (hace muchos años, en el año 325 d.C.), el Domingo de Resurrección debe ser el primer domingo después de la luna llena, el cual ocurre tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el 21 de marzo.

Ramos tradicionales del Domingo de Ramos. ı Foto: Flickr

A partir de ahí, las fechas de la Semana Santa se cuentan en reversa: una semana antes del Domingo de Resurrección es el Domingo de Ramos, y justo antes de este último se cuentan los 40 días de la Cuaresma.

Aunque la fecha cambia cada año, el Domingo de Ramos siempre caerá entre el 15 de marzo y el 18 de abril.

Fechas de la Semana Santa 2026

Sabiendo que el Domingo de Ramos es el 29 de marzo, las demás fechas de la Semana Santa son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes, Martes y Miércoles Santo: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril

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