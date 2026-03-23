Explosión en Dos Bocas deriva en derrame de crudo

Petróleos Mexicanos (Pemex) activó un operativo de emergencia ambiental en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, luego de detectarse un escurrimiento de hidrocarburo vinculado a la refinería Olmeca.

Se trata de una consecuencia derivada de la explosión e incendio de la planta el pasado 17 de marzo, que ya acumula 240 kilogramos de residuos impregnados con crudo recolectados y mantiene en alerta a autoridades federales, estatales y comunidades pesqueras de la región.

La empresa estatal señaló que la situación se encuentra bajo control y que no representa riesgo para la población cercana, aunque las autoridades marítimas advirtieron que la presencia de residuos en el Río Seco implica riesgos para la navegación y la seguridad.

El Dato: A inicios de marzo se reportaron manchas de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco, lo que activó operativos de monitoreo y limpieza.

El pasado 17 de marzo se registró la explosión en la refinería Olmeca, tras una acumulación de residuos de hidrocarburos, derivada de las lluvias e inundaciones en la región.

El incendio simultáneo en las inmediaciones del complejo de Dos Bocas dejó como saldo cinco personas muertas.

En las labores de contención y limpieza participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades).

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizará una inspección en sitio y ha solicitado a Pemex la elaboración de una investigación de causa raíz conforme a la normativa vigente.

Desde el terreno, la Semar informó que se trabaja de forma coordinada en distintos frentes: “Mantenemos acciones coordinadas de limpieza y saneamiento en zonas costeras de Veracruz y Tabasco; trabajamos en conjunto con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Energía, entre otros.”

Pemex precisó que en Tabasco se cuenta con una fuerza de trabajo de 350 personas, cinco embarcaciones, siete barreras de contención y cordones oleofílicos para confinar el material derramado.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección del medioambiente marino, actuando de manera oportuna, coordinada y responsable en beneficio de la población”, señaló.

La prioridad inmediata es impedir que el hidrocarburo alcance la laguna de Mecoacán, un cuerpo de agua de relevancia ecológica y pesquera. Profepa informó que se instalaron barreras de contención en el río Seco específicamente para “confinar el hidrocarburo y evitar su dispersión hacia la laguna Mecoacán”, mientras sus inspectores realizan recorridos permanentes para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

El nuevo episodio se suma a una secuencia de emergencias en la zona. En las últimas semanas se registraron manchas de hidrocarburo en costas de Veracruz y Tabasco, el incendio del 17 de marzo con cinco víctimas mortales y ahora este derrame en el Río Seco.

El Gobierno federal indicó que las labores de limpieza y monitoreo continuarán “hasta la completa remediación del área afectada”.