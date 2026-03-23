Realizará Lotería Nacional Sorteo Mayor en homenaje al destacado poeta chiapaneco, Jaime Sabines, en el centenario de su natalicio

Para rendir homenaje al gran escritor, poeta y político chiapaneco, Jaime Sabines, Lotería Nacional realizará el Sorteo Mayor No. 4007 en el marco de la conmemoración del centenario del natalicio de quien es considerado uno de los personajes más destacados del siglo XX y que representó con orgullo a su estado natal, convirtiéndose en una figura de las letras que conectó con la gente gracias a su escritura inspirada de forma directa y emocional.

Este billete es una iniciativa conjunta de Lotería Nacional y el Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas las Artes de Chiapas, para homenajear el legado de Jaime Sabines y reconocer su destacada trayectoria, la cual fue admirada y reconocida tanto en México como en toda América Latina.

Jaime Sabines Gutiérrez nació el 25 de marzo de 1926 en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Su trayectoria literaria comenzó con la publicación de Horal, revelando a un autor que se atrevía a hablar del amor y de la muerte sin artificios, usando un lenguaje que cualquiera podía reconocer como propio.

A diferencia de la solemnidad que en ese entonces se acostumbraba en la poesía, las letras de Sabines se integraron a la vida de los mexicanos porque hablaba de lo que nos sucede a todos: la soledad de la noche, el asombro ante el ser amado y las heridas que llegan con la ausencia.

Cabe destacar que este homenaje en los billetes de Lotería Nacional es un reconocimiento a la identidad que el poeta ayudó a construir. Su legado en la literatura nacional le valió distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Belisario Domínguez. Al conmemorar este siglo de su nacimiento, se recuerda que la grandeza de Sabines reside en la sencillez de sus letras.

El Sorteo Mayor No. 4007 contiene una bolsa total de premios por 66 millones de pesos; se emitieron 3 millones 600 mil cachitos, cada uno con un costo de 30 pesos, mientras que la serie completa se adquiere por 600 pesos. El Premio Mayor es de 21 millones de pesos en tres series y los boletos ya están disponibles a través de los puntos de venta y en Miloteria.mx. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR