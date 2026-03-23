Reforma electoral, sin fecha; Senado podría dictaminar Plan B después de Semana Santa

Luego de la cancelación de la sesión de las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado, donde se dictaminaría el “Plan B” de la reforma electoral, sus presidentes, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, explicaron que aún no hay fecha definida para su dictaminación, y no descartaron que sea hasta después de Semana Santa.

Ambos externaron que el documento está siendo enriquecido con opiniones de los gobernadores y, al ser cuestionado si la dictaminación sería hasta después de Semana Santa, Cantón Zetina admitió que “todavía no está determinado porque los gobernadores están emitiendo sus opiniones”.

“Hay la posibilidad de hacerlo esta semana y si no lo haríamos en la posterior a ésta. Así que todavía no descartamos que sería después de esta semana”, agregó el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales.

El legislador explicó que la conclusión del dictamen depende de que se procesen las posiciones de los gobernadores. “En la medida en que los trabajemos y podamos terminar con ello, terminaríamos la confección del dictamen”, señaló.

Recordó, además, que los tiempos legislativos aún dan margen: el periodo ordinario vence el último día de abril y el plazo constitucional máximo para realizar modificaciones en materia electoral, y que puedan aplicarse en el proceso de 2027, es el 30 de mayo. “Confiamos en que se puede hacer”, afirmó .

El senador Óscar Cantón Zetina reconoció que hay voces dentro del Partido del Trabajo (PT) y de otras bancadas, que “tienen su opinión”, por lo que están dando tiempo para las negociaciones.

“El PT ha expresado públicamente su posición, nadie lo está ocultando. Nosotros estamos analizando todas las posturas, por eso nos estamos tomando el tiempo . Vamos a dar prioridad a que haya un absoluto respeto a lo que marca la forma de modificar la Constitución. Estamos dando espacio para que hayan esas negociaciones donde tengan que darse. Hay varias senadoras y senadores que tienen su opinión y nos la están expresando”, comentó.

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cehr