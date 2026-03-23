Sheinbaum fija posición ante posible intervención militar de EU contra Cuba

"No un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta"

Ante la escalada de intervención militar estadounidense sobre Cuba, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo expuso que la postura del país será en respaldo a que la población de cada país tenga la libertad de decidir sobre su propio gobierno y en contra de la invasión y prácticas violentas para atender un diferendo.

En días recientes, el Presidente estadounidense Donald Trump ha advertido con insistencia sobre sus planes de tomar la isla.

Consultada al respecto durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que ante un conflicto como el que se observa en este lado del mundo se deben activar los mecanismos multilaterales como el representa la Organización de las Naciones Unidas, para así no caer en el desahogo de la situación por medio de la violencia.

“Esas son las vías en caso de algún diferendo, de alguna solicitud de alguna no un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta de otros dedicamos la autodeterminación del pueblo cubano a definir ellos mismos su propio gobierno”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en conferencia de prensa.

Reiteró la disposición de México para servir como interlocutor entre ambas partes, a fin de que se llegue a alguna resolución.

“Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos. buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar pues cualquier conflicto”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también anunció que este lunes saldrá otro barco con ayuda humanitaria a la isla y comentó que también se trabaja en el acompañamiento de las embarcaciones de organizaciones, que se dirigen con el mismo objetivo, avancen en condiciones seguras.

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FGR