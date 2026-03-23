SRE cesa a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara.

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el anuncio del cese del cónsul honorario de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, Martín Camarena de Obeso.

“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara”, indicó la Cancillería mexicana en el DOF.

Martín Camarena de Obeso tenía jurisdicción en diversos estados del país, entre ellos Colima, Nayarit, Sinaloa y las dos Californias, según informó la SRE.

Martín Camarena de Obeso tenía jurisdicción en diversos estados del país, entre ellos Colima, Nayarit, Sinaloa y más. ı Foto: Especial.

Camarena fue nombrado cónsul honorario el 27 de febrero de 2002, bajo el Gobierno de Vicente Fox, y fue ratificado el año pasado, ya con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal.

El cese del cónsul honorario de Filipinas ocurrió después de que se diera a conocer que tenía vínculos con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, Rubén Oseguera Cervantes, fue abatido el pasado 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con reportes periodísticos, el excónsul es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, la cual fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses afirmaban que dicha firma es parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG, organización criminal que fue catalogada como terrorista por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

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JVR