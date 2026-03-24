Caen con cargamento de marihuana en Puebla; hay un detenido

Un operativo federal en territorio poblano derivó en la captura de un hombre y el decomiso de un cargamento de droga que supera media tonelada. La autoridad judicial ya ordenó su vinculación a proceso por delitos contra la salud.

El aseguramiento ocurrió sobre la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, en el municipio de San José Miahuatlán. En ese punto, elementos de seguridad interceptaron un tractocamión donde viajaba Kevin “N”. Durante la inspección, los agentes localizaron mil 360 paquetes que contenían un total de 682 kilos de marihuana.

La #FGR a través del #MPF, adscrito a la #FECOR en #Puebla, obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por su probable participación en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana. Derivado del trabajo del @GabSeguridadMX, se detuvo a Kevin… pic.twitter.com/8esgDTTCcr — FGR México (@FGRMexico) March 25, 2026

Tras la detención, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas ante un juez, quien determinó iniciar proceso penal contra el imputado. Además, dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Lotería Nacional celebra con Sorteo Superior 65 años de Editorial Panini

Datos del caso señalan que la acción formó parte de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad, con participación de la Policía Federal Ministerial. Las autoridades buscan identificar la ruta de traslado y posibles vínculos con redes de distribución de narcóticos.

Cae cargamento de droga en autopista de Puebla ı Foto: FGR

En tanto, la Fiscalía precisó que el detenido conserva sus derechos legales durante el proceso. “Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia”, establece el principio constitucional que rige este tipo de procedimientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL