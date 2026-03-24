Casi 700 kilogramos

Caen con cargamento de marihuana en Puebla; hay un detenido

Autoridades interceptaron un tractocamión con más de mil paquetes de droga; un juez ordenó proceso penal y fijó plazo para la investigación

Cae cargamento de droga en autopista de Puebla
Cae cargamento de droga en autopista de Puebla Foto: FGR
Por:
La Razón Online

Un operativo federal en territorio poblano derivó en la captura de un hombre y el decomiso de un cargamento de droga que supera media tonelada. La autoridad judicial ya ordenó su vinculación a proceso por delitos contra la salud.

El aseguramiento ocurrió sobre la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, en el municipio de San José Miahuatlán. En ese punto, elementos de seguridad interceptaron un tractocamión donde viajaba Kevin “N”. Durante la inspección, los agentes localizaron mil 360 paquetes que contenían un total de 682 kilos de marihuana.

Tras la detención, el Ministerio Público Federal presentó las pruebas ante un juez, quien determinó iniciar proceso penal contra el imputado. Además, dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

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Datos del caso señalan que la acción formó parte de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad, con participación de la Policía Federal Ministerial. Las autoridades buscan identificar la ruta de traslado y posibles vínculos con redes de distribución de narcóticos.

Cae cargamento de droga en autopista de Puebla
Cae cargamento de droga en autopista de Puebla ı Foto: FGR

En tanto, la Fiscalía precisó que el detenido conserva sus derechos legales durante el proceso. “Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia”, establece el principio constitucional que rige este tipo de procedimientos.

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MSL

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