Con ausencia de aliados, arranca el debate del ‘Plan B’ electoral en comisiones del Senado

El Senado de la República inició con 30 minutos de retraso y sin la totalidad de sus integrantes la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para dictaminar el llamado “Plan B” de la reforma electoral, en medio de posicionamientos de la oposición que acusaron a la iniciativa de centralista, violatoria del pacto federal y de ampliar los privilegios del Ejecutivo Federal.

La sesión comenzó con un quórum de 10 senadores en Puntos Constitucionales y 15 en Estudios Legislativos.

Entre los ausentes al momento del arranque de la sesión, figuraron los senadores del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García y Alejandro González Yáñez, quien debía posicionarse a nombre del PT.

Al respecto, el senador Óscar Cantón Zetina informó que González Yáñez “está en camino acá”.

La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, sostuvo que la reforma “violenta los principios federalistas y republicanos de la Constitución” y “ trastoca la independencia y soberanía de los estados y municipios para autorregularse”.

Cuestionó directamente la instrucción presidencial a los congresos locales de ajustar sus presupuestos: “El hecho de que la Presidenta mandate a congresos locales a ajustar su presupuesto sin ninguna fundamentación ni motivación, nos habla de un desconocimiento de la división de poderes. Lo único que queda claro es que se quieren meter en un poder, en un estado, en un municipio”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas criticó que el “Plan B” deje abierta la temporalidad para solicitar la consulta de revocación del mandato, lo que convierte ese elemento en “una variable que el gobierno puede administrar a conveniencia”.

Advirtió que cuando la Constitución no acota los tiempos de un proceso, “es el gobierno quien sale ganando”. Sostuvo que la iniciativa “no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda ” y que “vulnera de manera directa el pacto federal”.

En representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Alfonso Silva Romo defendió la iniciativa y retó a la oposición: “Esta iniciativa trae dos elementos sustanciales: la reducción de privilegios . Nunca esperaría que ustedes votaran a favor de reducir los privilegios”.

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cehr