Destruye FGR más de 120 t de químicos asegurados

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 120 toneladas de narcóticos, sustancias y precursores químicos en una operación vinculada a diversas carpetas de investigación por decomisos realizados en Sinaloa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Esta acción es parte de la estrategia para debilitar las cadenas de producción de drogas sintéticas.

El operativo se desarrolló en instalaciones especializadas ubicadas en el Estado de México, que cuentan con espacios diseñados para la destrucción controlada de sustancias peligrosas. Dichos centros cuentan con protocolos ambientales y de seguridad que permiten eliminar los materiales sin riesgo para la población ni el entorno.

En las instalaciones especiales, las autoridades federales ejecutan protocolos que buscan impedir la reutilización de los insumos asegurados al crimen organizado.

TE RECOMENDAMOS: Rechazan demanda del PT sobre revocación Perfilan que plan B se dictamine hoy pese a resistencias

Autoridades detallaron que el volumen incinerado incluyó 33 toneladas 594 kilos y 88 mil 470 litros de precursores y compuestos químicos. Entre los materiales eliminados aparecen sustancias clave para la elaboración de estupefacientes sintéticos, como acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno, ácido clorhídrico, acetona, etanol, ácido sulfúrico y metilformamida.

El reporte oficial precisa la destrucción de 212 pastillas de fentanilo y 15 kilos 991 gramos de ese opioide sintético, considerado uno de los más letales en el mercado ilegal. La destrucción incluyó 49 objetos utilizados en procesos de fabricación, como: tanques de gas, ollas metálicas, lámparas, un reactor industrial y una centrifugadora.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) supervisó el procedimiento junto con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y especialistas en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR. La diligencia contó, además, con la participación del Órgano Interno de Control (OIC), que verificó el cumplimiento de las normas en la diligencia.