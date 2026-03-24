Exigen retirar iniciativa por falta de consenso de aliados

Los partidos de oposición en el Senado de la República cerraron filas para exigir la retirada definitiva de la iniciativa de reforma electoral conocida como plan B, luego de que Morena no lograra sostener la agenda legislativa del día: se cancelaron las sesiones de comisiones, se pospuso el encuentro con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y quedó en evidencia que el partido gobernante no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante su propia iniciativa.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en su diagnóstico: la reforma está técnicamente mal construida, políticamente debilitada y representa un riesgo para la independencia del sistema electoral mexicano.

El Dato: La bancada del PVEM en el Senado anticipó que 13 de los 14 legisladores votarán en favor del proyecto, mientras que en la del PT hay indefinición entre sus integrantes.

El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya, sentenció que la cadena de cancelaciones del día reveló una crisis interna en Morena. “Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren, de manera definitiva, esa barbaridad de iniciativa”, afirmó el legislador blanquiazul.

TE RECOMENDAMOS: Rechazan demanda del PT sobre revocación Perfilan que plan B se dictamine hoy pese a resistencias

Anaya también desmontó, punto por punto, los argumentos con los que el partido guinda ha defendido el plan B. Sobre la promesa de ahorro en el número de regidores, uno de los aspectos que aborda la iniciativa, el panista citó datos concretos: sólo 59 municipios del país superan los 15 regidores, mientras que más de mil tienen menos de siete.

Aplicar el artículo 115 de la reforma, advirtió, no reduciría la burocracia municipal, sino que la incrementaría. También cuestionó que la iniciativa omita el problema más urgente de la democracia mexicana: el financiamiento del crimen organizado en las campañas electorales.

638 mdp se reducirá el presupuesto del INE con la reforma

Una de las disposiciones más controvertidas, señaló Anaya, es aquella que permitiría a la Presidenta de la República hacer campaña durante los procesos rumbo a la consulta de revocación de mandato, mientras la oposición estaría obligada a guardar silencio.

“¿Cómo que la Presidenta sí puede hacer campaña, pero la oposición tiene que estar callada?”, planteó, antes de advertir sobre los riesgos de concentrar en 2027 la elección de cerca de 850 jueces y magistrados junto con 17 elecciones de gobernadores, la totalidad de las presidencias municipales y la mayoría de los congresos locales.

“Pareciera que lo que Morena quiere es desestabilizar, generar caos en la elección para sacar ventaja en un ámbito de confusión”, sostuvo.

En Movimiento Ciudadano (MC), el coordinador de su bancada en la Cámara alta, Clemente Castañeda, trazó un paralelismo directo entre el destino del plan B y el del plan A: ambos protagonizaron el mismo ciclo de anuncios entusiastas, aplazamientos sucesivos y, al final, insuficiencia de votos.

“Vimos esta película con el plan A. Se anunció muchas veces, se planteó en repetidas ocasiones que ahora sí llegaba la iniciativa; no llegaba, finalmente llegó, no tuvo los votos necesarios. Hoy parece que con el plan B está sucediendo más o menos lo mismo”, señaló el legislador.

Además, cuestionó la necesidad de reformar la Constitución mexicana para atender problemas que, a su juicio, podrían resolverse mediante legislación secundaria o decisiones en los congresos locales, donde Morena tiene mayoría en varios estados.

“La pregunta que yo le haría a Morena y a sus aliados es: ¿por qué no lo han hecho? Si tienen mayorías en varios congresos estatales, podrían poner la muestra”, desafió. Señaló además errores técnicos graves en la iniciativa, como la eliminación de facto de la paridad de género y una “ausencia de cálculo elemental” en el impacto del artículo 115 sobre la composición de los ayuntamientos.

Ante la versión oficial de que los retrasos se deben a razones de “técnica legislativa”, fue tajante:

“El problema es de números, el problema es político, el problema es de resistencia al interior de su propia bancada, pero también de sus aliados.”

El coordinador de MC también hizo un reconocimiento público al Partido del Trabajo por resistir las presiones del oficialismo: “El PT ha hecho lo correcto. No es fácil el trato que le da el oficialismo, menos un régimen como este, de prácticamente traidores a la patria”, afirmó, y destacó que el argumento del PT es “inteligente y sensato”: después de 30 años de luchar contra la intromisión del Ejecutivo en los procesos electorales, la reforma buscaría inscribir exactamente eso en la Constitución.

Desde el PRI, el vicecoordinador de los senadores, Manuel Añorve, acusó a Morena de “patear el bote” para ganar tiempo y cerrar negociaciones de última hora, aunque dejó claro que esa maniobra no doblaría a su bancada. “Vamos a votar en contra de este plan con maña, del plan Maduro”, sentenció.

Para el priista, la reforma tiene como objetivo inclinar la cancha electoral a favor del partido en el poder. “Morena quiere que la presidenta aparezca en la boleta, hacer campaña 60 días y levantar la intención del voto de su partido con recursos públicos”, denunció, y agregó: “Se quieren apoderar prácticamente del sistema electoral, decidir quién gana y quién pierde.”

Añorve Baños señaló las contradicciones en la integración de ayuntamientos: “Hay mil municipios en el país que tienen seis regidores; con esta reforma tendrían que nombrar nuevos, ¿dónde está el ahorro que promueven?”, cuestionó.

BLOQUE EN CONTRA ı Foto: Especial