Indagan línea de funeraria en el caso Iguala; niega GIEI haberla descartado

Familias de los normalistas ingresan en la funeraria Ángel, ubicada en Iguala, Guerrero, el 20 de marzo del 2026

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) desechó de su indagatoria la funeraria ubicada en Iguala, Guerrero, en donde se encontraron restos humanos que datan del 2014, año en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este fin de semana, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos hace más de diez años recorrieron el inmueble nombrado El Ángel, donde se encontraron restos óseos del 2014.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que esta funeraria ya había sido señalada, pero el GIEI la desestimó y no ahondó en las averiguaciones.

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El Dato: Desde octubre del 2025 el inmueble de la funeraria El Ángel fue asegurado por las autoridades para buscar a los estudiantes; ahí encontraron ropa y hornos clandestinos.

“Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular, es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema. Ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon. Dijeron que no había más que investigar ahí”, declaró.

Una vez implementadas las nuevas técnicas de investigación del Gobierno mexicano, se encontraron elementos que llevaron de vuelta a la funeraria, cuyos dueños fueron detenidos.

La mandataria comentó que, tras recibir el último informe al respecto, pidió al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, acercarse a las familias de los normalistas.

“Pero las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero dar más información porque no sé si interfiere en las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses. Están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación muy profunda y, la última vez que me lo presentaron, yo pedí a Arturo (Medina) que hablara… ya con los padres y madres para explicarles todo este caso”, aseguró.

Bajo este contexto, comentó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) rendir el informe sobre los avances del caso con las nuevas rutas aplicadas para dar con los estudiantes.

“Son las nuevas líneas que se desarrollaron a partir de este análisis telefónico, muy, muy riguroso y, digamos, con base científica, que está haciendo el nuevo Fiscal y que está apoyando la Secretaría de Seguridad y otras instancias”, señaló.

Respecto a la demanda de las familias para que exintegrantes del GIEI se incorporen a las indagatorias, la mandataria se ha puesto en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ACNUDH), para que éste sugiera perfiles de especialistas.

Sin precisar si ya hubo una consulta directa a los exinvestigadores, afirmó que “Algunos de ellos lo han planteado. Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que pudiera presentarnos algunos expertos… Ellos (GIEI) tenían una visión. Nosotros hemos preguntado, a través de Arturo Medina, si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo, y no están muy abiertos a ello. Entonces, todavía se sigue platicando con ellos”, aseguró.

Respecto a la entrega de folios que las familias han exigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, subrayó que ya se ha entregado todo lo que debe darse: “Sedena lo que dice es ‘que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar, desde hace tiempo, que todo sea entregado’”.

Además, comentó, la nueva fiscal General de la República, Ernestina Godoy, se ha encargado de líneas de investigación que ya llevaron a más detenciones y sitios de búsqueda: “Entró un nuevo fiscal, que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente; entre ellos, una valoración más intensa de las llamadas de que se analizaron, pero, no con suficiente análisis”.

El grupo nunca cerró esa ruta, dice Buitrago

› Por Yulia Bonilla

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) no cerró ni descartó de sus investigaciones —para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa— a las funerarias y crematorios de Iguala, sostuvo Ángela Buitrago, exintegrante de dicha agrupación.

En entrevista para Al medio día con Solórzano, en su espacio con La Razón, la jurista colombiana que formó parte del GIEI negó las declaraciones hechas por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este lunes en las que señaló que el grupo desestimó las averiguaciones a las funerarias como la que este fin de semana recorrieron familiares de los normalistas, al haberse hallado restos que datan del 2014, año en que ocurrió la desaparición.

Desde los primeros informes del grupo, dijo, se comprueba que sí se enmarcó la necesidad de investigar los hornos de cremación públicos y privados.

“El GIEI nunca cerró esa línea, el GIEI abrió esa línea”, sostuvo.

Buitrago consideró que algunas de las líneas de la indagatoria no fueron profundizadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Creo que aquí, más que discutir el tema de si es una línea o no es una línea (de investigación), es necesario que se sepa que efectivamente hay líneas que nunca se profundizaron por la Fiscalía en su momento, cuando nosotros llegamos en el 2014, 2015 y 2016 y que posteriormente tuvieron que reabrirse a partir del 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”, dijo.

En noviembre de 2025, la Presidenta abrió la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome el caso Ayotzinapa, e instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, a ponerse en contacto con los investigadores para ver si están en condiciones de regresar a México.