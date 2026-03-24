SRE revoca título a cónsul de Filipinas

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, en la plenaria de Morena.

El Gobierno mexicano puso fin al encargo de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, en medio de señalamientos del Departamento del Tesoro de EU (USDT, por sus siglas en inglés) que lo vinculan con una red empresarial relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La decisión, firmada por el canciller Juan Ramón de la Fuente hace más de dos semanas, quedó oficializada este lunes tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, el Gobierno mexicano decidió concluir su encargo diplomático honorario en la región occidental del país. “Se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso”, señala el acuerdo en el que se precisa que su representación abarcaba siete entidades: Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

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El caso cobró relevancia tras las acciones del USDT, que el pasado 19 de febrero anunció sanciones contra un grupo empresarial integrado por un complejo turístico, cinco individuos y 17 compañías mexicanas. Las autoridades norteamericanas sostienen que estas estructuras mantienen nexos con el CJNG y participan en esquemas de fraude vinculados con la venta de tiempos compartidos.

Dentro de ese entramado aparece la firma Ornitorrinco Inmobiliaria, donde Camarena de Oberso figura como socio. La agencia de EU asegura que este modelo de negocio ha afectado principalmente a ciudadanos de ese país, mediante operaciones engañosas de carácter inmobiliario.

Las investigaciones registran que Camarena de Obeso consolidó una carrera empresarial en los sectores inmobiliario y energético, además de mantener una función de carácter representativo en el ámbito diplomático.

Su designación original se remonta a 2002, durante la administración de Vicente Fox, y recibió una ratificación reciente en 2025. Tras la publicación del acuerdo, la SRE no detalló si abrirá procedimientos de investigación adicionales.