Por tema ambiental

Todavía no se tiene identificada a la empresa responsable del derrame en el Golfo de México: CSP

Presidenta explicó que continúa la investigación correspondiente; le solicitó a la Fiscalía General de la República conocer las causas del derrame de crudo, así como sus impactos negativos en el medio ambiente

La Presidenta de México este martes en Palacio Nacional.
La Presidenta de México este martes en Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que todavía no se tiene identificada la empresa responsable del derrame de petróleo que afectó aguas de Campeche, Veracruz y Tabasco.

Claudia Sheinbaum explicó que continúa la investigación correspondiente e informó que también le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) conocer las causas del derrame de crudo, así como sus impactos negativos en el medio ambiente.

“Vamos a dar un informe en la mañanera de todo lo que tiene que ver con este derrame”, aseguró Claudia Sheinbaum este martes en su conferencia de Palacio Nacional.

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Claudia Sheinbaum descartó que el daño ambiental afecte el periodo vacacional que comenzará en Semana Santa.

Claudia Sheinbaum precisó que se enviaron más trabajadores de Pemex para continuar con los trabajos de limpieza y mencionó que el pasado lunes 23 de marzo presentó un primer informe sobre los avances.

“La causa del derrame se tiene que investigar de manera interdisciplinaria con la Secretaría de Marina, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Pemex y la Secretaría de Energía”, concluyó Claudia Sheinbaum.

La afectación abarca 630 kilómetros del Golfo de México, lo que afecta las costas de más de tres estados mexicanos y la mancha de petróleo continúa su avance sin ser contenida.

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FGR

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