Claudia Sheinbaum, Gabinete y SCJN dan seguimiento a ley contra feminicidio

Integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno federal, junto con representantes del Poder Judicial, comenzaron a arribar a Palacio Nacional para participar en la instalación de una comisión especial que dará seguimiento a la ley contra el feminicidio presentada esta semana.

Entre los asistentes destacó la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien acudió como invitado a este encuentro encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La participación de integrantes del máximo tribunal del país marca un componente relevante en la coordinación entre poderes para atender este delito.

▶ #Video | Llegan integrantes del Gabinete legal y ampliado, así como invitados como el ministro de la SCJN, Hugo Aguilar, a Palacio Nacional, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) instalará la comisión especial que dará seguimiento a la ley contra feminicidio… pic.twitter.com/jI39Fk62AA — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 26, 2026

La instalación de esta comisión responde a la necesidad de reforzar el seguimiento institucional de la nueva legislación en materia de feminicidio, considerada una de las principales problemáticas de violencia de género en México.

De acuerdo con lo previsto, este órgano tendrá como función supervisar la implementación de la ley, así como promover la articulación de políticas públicas entre dependencias federales y organismos autónomos.

Funcionarios federales y asesores comenzaron a ingresar al recinto histórico del Poder Ejecutivo, donde se llevará a cabo la sesión de instalación. La presencia del gabinete ampliado apunta a consolidar un enfoque transversal, en el que distintas áreas del gobierno participen en la prevención, investigación y sanción del feminicidio.

Además de establecer las bases operativas de la comisión, se espera que durante el encuentro se definan mecanismos de coordinación interinstitucional, indicadores de evaluación y posibles ajustes normativos que permitan fortalecer la aplicación de la ley.

La inclusión de actores del ámbito judicial también abre la puerta a una revisión técnica sobre los alcances jurídicos de la nueva legislación.

Este esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo federal y representantes del Poder Judicial se enmarca en una estrategia más amplia para atender la violencia contra las mujeres, con énfasis en mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Con la instalación de esta comisión especial, el Gobierno federal busca avanzar en la consolidación de herramientas que permitan dar seguimiento puntual a los casos de feminicidio, así como garantizar que la nueva ley tenga un impacto real en la reducción de este delito en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL