España intercepta 22 mil dosis de metanfetamina procedente de México y Estados Unidos

En la ciudad de La Rioja

La Guardia Civil de España desarticuló una ruta de envío de droga que operaba desde México y Estados Unidos, evitando la entrada de más de 22 mil dosis de metanfetamina en la ciudad de La Rioja.

La acción fue en coordinación con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Reportes desde Europa señalan que la operación, denominada “Vindemia”, culminó con la detención de un hombre de 43 años, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España, quien había establecido en Logroño su base de operaciones.

El detenido, se precisó, recibía paquetes postales desde Norteamérica con metanfetamina de alta pureza oculta en su interior.

En total se incautaron 5 mil 590 kilogramos de metanfetamina, una de las mayores incautaciones registradas en la capital riojana.

Una vez adulterada, esta cantidad habría permitido obtener 22 mil 360 dosis, valoradas en 258,258 euros, destinadas principalmente a pequeños traficantes y consumidores locales.

Los análisis realizados en Estados Unidos confirmaron que el paquete contenía metanfetamina, por lo que el Juzgado de Instrucción de Madrid autorizó la circulación y entrega vigilada del envío.

Según los reportes, tras la recepción del paquete por una empresa de reparto, los agentes desplegaron dispositivos de control en Logroño. Después de más de 72 horas de vigilancia, se procedió a la detención de la persona que firmó la entrega y se hizo cargo del paquete.

Posteriormente, el cargamento fue abierto en presencia de la autoridad judicial, verificándose que contenía seis bloques de metanfetamina con un peso total de 5,590 kilogramos. El detenido fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.

Investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil revelaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa han establecido estructuras de apoyo logístico y narcolaboratorios en territorio español.

El Cártel de Sinaloa ha sido identificado como uno de los principales operadores en España, con vínculos directos en la importación de cocaína desde Colombia y Venezuela.

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FGR