EU anuncia ejercicios de la milicia en AL

MÉXICO OCUPÓ un papel central en el despliegue naval Southern Seas 2026, una operación encabezada por Estados Unidos que incluirá ejercicios militares en diversos países de América Latina.

La presencia del portaaviones USS Nimitz, una de las plataformas militares más experimentadas del mundo frente a las costas del Pacífico mexicano, marca uno de los momentos clave de la misión al ser sede de una visita oficial de alto nivel entre ambas naciones.

Invitados y autoridades de las secretarías de Marina (Semar), Defensa y Relaciones Exteriores (SRE) acompañaron al embajador Ronald Johnson, en un recorrido dentro del buque. El encuentro reforzó la cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual opera de forma permanente entre ambos gobiernos.

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Autoridades estadounidenses destacaron que esta cooperación se impulsa bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, como parte de una agenda bilateral enfocada en seguridad regional. Según el posicionamiento oficial, ambos gobiernos sostienen una coordinación permanente para enfrentar amenazas comunes, con énfasis en el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

Cassidy Norman, contralmirante de esta embarcación, señaló que “esperan continuar con el legado de trabajo en equipo del Nimitz al colaborar y entrenar junto a nuestros socios regionales”. En paralelo, autoridades estadounidenses insistieron en que la cooperación busca enviar un mensaje directo contra el crimen organizado transnacional.

“Nuestra cooperación envía un mensaje claro: quienes busquen propagar la violencia y el veneno de los narcóticos ilícitos a nivel internacional, enfrentarán la justicia mediante una coalición de naciones que trabajan de manera conjunta contra amenazas comunes”, dijo Johnson.