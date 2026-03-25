Exhiben lujosa fiesta de Pedro Haces con concierto privado de Raúl Di Blasio | VIDEO

El diputado Pedro Haces Barba armó en su rancho, en el Ajusco, una lujosa fiesta para diversos políticos, y con un concierto privado del pianista argentino Raúl Di Blasio, conocido como “El Piano de América”.

En redes sociales, los asistentes del evento compartieron fotografías del festejo del morenista, con imágenes taurinas, candelabros de cristal y detalles de lujo y un sinfín de bebidas alcohólicas; además, en otro de los videos, el legislador se encuentra sentado en primera fila mientras le interpretan canciones de manera personalizada.

Pedro Haces Barba presumió sus dotes de artista mientras interpretaba algunas melodías con el pianista argentino, en un ambiente de exclusividad y con atenciones personalizadas.

En redes sociales, los asistentes del evento compartieron fotografías de la fiesta.

Tremendo fiestón se organizó el diputado morenista y líder sindical Pedro Haces.



En rancho y con Raúl Di Blasio al piano cantó al calor de las copas, entre los invitados destacó el cantante y ex diputado morenista Francisco Xavier Berganza.#morena #4T pic.twitter.com/OYfx5tm6hh — Acceso Noticias (@NoticiasAcceso) March 25, 2026

En los videos se observa a Pedro Haces Barba mientras acapara la atención de los asistentes mientras canta y los asistentes lo graban con sus celulares.

Los presentes grabaron varias imágenes que compartieron en sus redes sociales; en todas, el centro de atención es el legislador. En algunas fotografías aparece Pedro Haces consumiendo una bebida alcohólica, mientras que en otras presume su voz y canta algunas piezas musicales.

En los videos se puede ver al morenista solicitar a cada momento canciones al pianista Raúl Di Blasio.

Tras el festejo, los asistentes compartieron fotografías del evento, en algunas se capta parte del lujoso rancho del morenista, con cuadros de toros y esculturas de caballos.

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FGR