Impulsan la inclusividad en Guerrero

LA GOBERNADORA Evelyn Salgado (c.), ayer, en la entrega de los apoyos.

LA GOBERNADORA Evelyn Salgado Pineda encabezó, junto con la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, una nueva entrega mensual de aparatos funcionales del programa Transformando Vidas, que incorpora sillas de ruedas eléctricas para personas con discapacidad motora severa.

En total, se entregaron 486 aparatos funcionales entre sillas de ruedas, muletas, bastones, sillas ortopédicas y eléctricas, con una inversión de 1.7 millones de pesos, destinados a beneficiarios de las regiones Costa Chica, Centro, Costa Grande, Tierra Caliente, Norte y La Montaña, como parte de una política social enfocada en mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Se integraron sillas eléctricas diseñadas para facilitar la movilidad de personas que no pueden impulsar una convencional, permitiéndoles desplazarse de forma autónoma en distintos entornos.

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La presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, destacó el apoyo de la gobernadora en cada ayuda entregada, al tiempo que destacó el crecimiento en la atención brindada en centros de rehabilitación del estado.

Detalló que en el CRIG Chilpancingo, así como en los CRRI de Taxco y Zihuatanejo, se pasó de más de 19 mil servicios en 2021 a casi 50 mil en 2025, reflejando el fortalecimiento de la infraestructura y atención especializada. Asimismo, se resaltó el impulso a la campaña Infancias sin violencia, orientada a prevenir y atender cualquier forma de maltrato infantil, con cobertura en todo el estado y la disponibilidad de la línea telefónica 747 471 5217 para denuncias anónimas.