Jubilados y pensionados protestan en San Lázaro contra eliminación de pensiones ‘doradas’

La incidencia se registró el mediodía de este miércoles.

Extrabajadores, principalmente de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), que rechazan la reforma al artículo 127 constitucional y que se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados, se manifestaron.

Alrededor de 100 jubilados y pensionados se manifestaron este miércoles en los accesos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para expresar su rechazo al dictamen que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de empresas del Estado.

Los inconformes se concentraron sobre la calle Zapata, en la colonia El Parque, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde demandaron que se retire la reforma al artículo 127 de la Constitución impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los manifestantes señalaron que la propuesta legislativa genera incertidumbre jurídica al considerar que podría aplicarse de manera retroactiva a pensiones ya otorgadas.

Durante la protesta, los jubilados corearon consignas como: “¡Respeta nuestras canas, las pensiones son ganadas!”, “¡Diputado escucha bien, nuestra voz vale también!”, y “¡La ley no es retroactiva, la justicia sigue viva!“.

▶️#VIDEO | Jubilados y pensionados exigen en la entrada principal de la Cámara de Diputados que se analice bien el dictamen sobre "Pensiones doradas".



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Hacia las 15:00 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que limita las pensiones y jubilaciones de personal de confianza de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado.

Pasadas las 13:00 horas, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen a la minuta de reformas al artículo 127 de la Constitución en materia de pensiones, con el objetivo de establecer un tope que no rebase la mitad de la percepción presidencial, es decir, aproximadamente 67 mil pesos mensuales, y así evitar las llamadas “pensiones doradas”.

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FGR