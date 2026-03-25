Sheinbaum lamenta asesinato de maestras en Michoacán; ‘es muy doloroso en muchos sentidos’

Tras el asesinato de dos maestras por parte de un alumno en una escuela de Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el ataque como un suceso “muy doloroso”.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum subrayó la urgencia de atender la crisis de violencia desde una perspectiva integral, que vaya más allá del castigo penal contra el menor responsable.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, primero, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga; todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando y, pues, toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable”, dijo Claudia Sheinbaum esta mañana.

Un tiroteo ocurrido ayer en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provocado por un estudiante de 15 años de la escuela particular Antón Makárenko, dejó como saldo la muerte de dos profesoras por disparos de arma de fuego.

El ataque ocurrió presuntamente luego de que una de las maestras no permitió ingresar a un aula al alumno por llegar tarde, después de lo cual el adolescente le disparó.

Posteriormente intentó huir, pero una de las docentes encargadas de la recepción intentó detenerlo, decisión que le costó la vida porque el agresor abrió fuego también contra ella.

Enseguida, de acuerdo con la relatoría de los hechos, el agresor fue detenido por sus propios compañeros y atado de manos, y más tarde entregado a la policía.

Por esto, Claudia Sheinbaum fue enfática en la necesidad de evitar que tragedias como la ocurrida en la Preparatoria Antón Makarenko se normalicen o se repitan. El objetivo de su administración, precisó, es que lo ocurrido sea una excepción y no un caso habitual en las escuelas mexicanas.

Para lograrlo, Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno Federal ya trabaja en el diseño de un programa de salud mental de alcance nacional, el cual estará dirigido específicamente a estudiantes de nivel secundaria, padres de familia y cuerpo docente.

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FGR