Consejeros salientes del INE denuncian procedimiento ‘arbitrario y con vicios de venganza’ en sus discursos de despedida

Los consejeros electorales Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, denunciaron este jueves, en sus respectivos discursos de conclusión de encargo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado por el Órgano Interno de Control (OIC) en su contra en septiembre del año pasado, es ilegal, infundado y motivado políticamente. Los tres concluyen su encargo el próximo 4 de abril, tras nueve años en el cargo.

El procedimiento tiene su origen en la decisión que tomó el Consejo General en 2021 de posponer temporalmente algunas actividades del ejercicio de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la insuficiencia de recursos presupuestales asignados al instituto para su organización.

Esa determinación, adoptada de forma colegiada, derivó en una queja ante el OIC que no fue atendida sino hasta casi cuatro años después, y cuya resolución permanece aún pendiente.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2988 del 26 de marzo del 2026

La más severa en sus palabras fue Zavala: “Lamento tan solo que por una cuestión evidentemente política sigue abierto un procedimiento administrativo a todas luces infundado, arbitrario y con vicios de venganza”, afirmó ante el Consejo General, al señalar que dicho proceso busca sancionarlos “por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales”, las cuales “no gustaron a alguna persona o grupo en el poder”.

Sesión del Consejo General del INE, el pasado 19 de febrero. ı Foto: Especial

La consejera remontó su vocación democrática al fraude electoral de 1988 y advirtió que “las pulsaciones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos”.

Por su parte, Jaime Rivera argumentó con detalle jurídico que el OIC carece de competencia para intervenir en las decisiones de los consejeros, por tratarse de actos de naturaleza electoral.

Cuestionó además la tardanza con que el OIC retomó el caso: el procedimiento “se inició casi 4 años después de que se presentara la queja” y hoy permanece “congelado sin resolver en un sentido u otro”. Advirtió que permitir esa intervención “podría convertirse en una amenaza a la independencia con la que deben actuar los integrantes de este colegiado”.

Dania Ravel también aludió al procedimiento al recordar que la decisión de posponer actividades de la revocación de mandato, adoptada ante la insuficiencia de recursos, “ha tenido consecuencias que existen hasta el día de hoy”.

Ravel destacó que el mayor activo del INE es su personal y advirtió que la fortaleza del instituto “no depende únicamente de su diseño normativo, sino en la manera en que sus integrantes ejercen sus atribuciones”. Cerró con una reflexión sobre la autonomía: “La independencia de una autoridad es sobre todo un estado mental.”

Rivera, Zavala y Ravel fueron designados en abril de 2017 por la Cámara de Diputados. Concluyen su encargo el próximo 4 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL