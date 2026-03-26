Declaracion Anual 2025: Guía para presentar la declaracion de personas físicas

Este 2026 la Declaración Anual correspondiente al 2025 de las personas físicas debe realizarse a partir del miércoles 1 de abril, y se tiene como fecha límite el jueves 30 de abril.

Las personas físicas deben reportar los ingresos, deducciones y gastos del año fiscal anterior, con la finalidad de calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) anual, mismo que puede resultar en saldo a favor o saldo a pagar.

Las Declaraciones Anuales de las y los contribuyentes son reguladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); por lo que en su página web se encuentra un apartado para poder realizar este proceso obligatorio.

Declaración Anual ı Foto: Especial

¿Cómo hacer la declaración 2025 de personas físicas?

Las personas físicas que obtuvieron ingresos durante el 2025 por sueldos y salarios, servicios profesionales, y acitividades empresariales son aquellas que deben realizar su declaración anual.

Para poder hacer la Declaración Anual 2025 se requiere contar con RFC, contraseña, e.firma vigente y datos bancarios con nombre del banco, y CLABE vigente en caso de tener saldo a favor.

Una vez que se tengan los datos anteriores se debe seguir el siguiente procedmiento para hacer la Declaración Anual 2025:

Ingresa a la página web www.sat.gob.mx/portal/public/home en donde debes seleccionar continuar al sitio y buscar el apartado de Declaraciones para personas

Una vez en esta sección, se debe dar clic en Anual, y buscar el hipervínculo que viene en la oración Ingresa al servicio

Posteriormente debes ingresar el Cestificado (. cer ), la Clave privada (. key ), RFC y la Contraseña de clave privada que está vinculada con tu e.firma

Cuando ingreses tus datos se debe seleccionar el tipo de declaración que se va a presentar, y llenar los datos que se solicitan. En este caso debes seleccionar declaración normal en periodo del ejercicio.

En este apartado deber revisar la información precargada y verificar que sea correcta, en caso de que sea necesario debes actualizar o completar la información y guardar los cambios

Debes incluir tus deducciones personales apliclables al ejercicio fiscal 2025

Declaración Anual 2025 ı Foto: Captura de pantalla

Siempre y cuando sean facturadas y pagadas mediante medios electrónicos, los gastos que pueden ingresarse como deducciones personales en la Declaración Anual son los siguientes:

Gastos médicos hospitalarios

Primas por seguros de gastos médicos

Colegiaturas

Transporte escolar

Aportacones complementarias para el retiro

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

Posteriormente se calculará el resultado, en donde se determina si cuentas con saldo a favor o si debes pagar algo.

Si tienes saldo a favor, debes ingresar los datos bancarios para que te depositen el saldo correspondiente, si realizaste una declaración previamente aparecerá una cuenta de manera utomátiica.

Una vez terminado este proceso, debes descargar el acuse de la declaración y la línea de captura en caso de que aplique.

Declaración Anual SAT ı Foto: Especial

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