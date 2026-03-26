Despliegan a miles para limpiar playas

Más de 2 mil 400 elementos retiran hidrocarburo en Veracruz y Tabasco.

Más de dos mil 450 elementos federales fueron desplegados en las costas de Veracruz y Tabasco para atender la emergencia por contaminación de hidrocarburos. El operativo se concentra en puntos como Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Paraíso, donde fuerzas navales, personal técnico y brigadas ambientales mantienen labores de vigilancia y contención.

El despliegue incluye personal de las secretarías de Marina (Semar), Energía (Sener), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La operación supera los 217 millones de pesos en limpieza de playas, a los que se suman ocho millones destinados a embarcaciones especializadas para la dispersión y recolección del contaminante.

En la zona operan más de mil 700 efectivos navales con apoyo de aeronaves, embarcaciones y más de 70 vehículos. Las tareas implican recorridos marítimos, sobrevuelos y monitoreo terrestre para ubicar residuos y su desplazamiento.

Pemex incorporó a más de 700 trabajadores distribuidos en 29 frentes. La empresa utiliza cinco helicópteros, tres radares satelitales y 22 unidades terrestres para dar seguimiento al operativo.

Las instituciones involucradas mantienen planes de contingencia activos y recaban muestras para determinar el origen del hidrocarburo.