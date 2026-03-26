Detectan tres posibles puntos de origen del derrame; alistan denuncias y garantizan playas limpias en Semana Santa

El gobierno federal identificó tres posibles puntos de origen del hidrocarburo detectado en el Golfo de México y anunció que prepara denuncias penales contra quien resulte responsable, mientras asegura que las playas se mantienen en condiciones aptas para el periodo vacacional de Semana Santa.

Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente, confirmó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable de este derrame.

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que el análisis de corrientes marinas, imágenes satelitales y sobrevuelos permitió ubicar tres fuentes probables.

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La primera corresponde a un vertimiento ilegal desde un buque fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos. Explicó que la detección se realizó a partir de una mancha identificada por satélite en una zona donde coincidieron 13 embarcaciones, lo que complica la identificación del responsable.

“Tenemos que inspeccionar los buques, revisar sus bitácoras y determinar cuál realizó el vertimiento”, indicó. Cuatro naves permanecen en aguas nacionales bajo revisión directa, mientras que para el resto se ha pedido cooperación internacional.

Una segunda fuente proviene de emanaciones naturales de chapopote a unos cinco kilómetros de la costa de Coatzacoalcos. Morales Ángeles señaló que estas filtraciones ocurren de forma intermitente y, aunque aportan contaminante, no representan el mayor volumen detectado en esta contingencia.

El tercer origen, considerado el más relevante, se ubica en la zona de Cantarell, a aproximadamente 60 millas de Ciudad del Carmen. Ahí existen emanaciones naturales permanentes; sin embargo, en el último mes se registró un incremento en el flujo.

El secretario explicó que las autoridades analizan si se trata de un comportamiento natural o de una posible falla estructural en instalaciones petroleras. “Estamos realizando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier anomalía”, precisó.

Morales Ángeles añadió que los modelos oceanográficos desarrollados con apoyo de instituciones académicas permitieron trazar la trayectoria del hidrocarburo, que se desplaza hacia el noroeste por efecto de corrientes y vientos, lo que explica su impacto en costas de Veracruz y Tamaulipas.

Las autoridades activaron desde el 2 de marzo el Plan Nacional de Contingencias, que escaló de nivel local a nacional conforme avanzó la dispersión del hidrocarburo en el litoral.

Morales Ángeles destacó que la estrategia se centra en contener el contaminante desde su origen, particularmente en Cantarell, mediante la instalación de barreras marinas. Además, se mantienen sobrevuelos constantes y vigilancia con buques para detectar manchas en mar abierto y recolectarlas antes de que alcancen la costa.

El secretario subrayó que el operativo permitió mantener en condiciones óptimas los destinos turísticos. “La población puede tener la confianza de acudir a las playas. Especialmente en Semana Santa”, afirmó.

A pregunta directa de La Razón sobre posibles cambios regulatorios para prevenir este tipo de incidentes, el titular de Marina respondió que “no se contemplan ajustes porque creemos que con lo que tenemos nos permite una respuesta inmediata y efectiva a contingencias de este tipo. Es importante mencionar que estos planes no son solo para el terreno nacional, si hubiera afectación a otros países entonces avanzaríamos a los internacionales. No creemos necesario, de momento, hacer ningún cambio”.

Por su parte, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, integrante de este grupo interinstitucional, dio a conocer el plan de apoyo a comunidades afectadas. Informó que se identificaron 11 cooperativas pesqueras en la región, con más de 300 socios, a quienes se canalizan recursos para sostener sus actividades productivas.

El funcionario detalló una inversión de 15 millones de pesos destinada al fortalecimiento de estas organizaciones, además del despliegue de personal para labores de limpieza y acompañamiento social. También reportó atención médica a 538 personas en comunidades costeras, con cobertura en municipios como Agua Dulce y Coatzacoalcos.

La secretaria Bárcena enfatizó que, hasta ahora, se descartan daños severos al medio ambiente y destacó que todas las dependencias integradas en el grupo interinstitucional mantienen un despliegue permanente de vigilancia ambiental a través de Semarnat, Profepa, Conabio y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

También anunció la creación de un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer el monitoreo, anticipar riesgos y mejorar la respuesta ante futuros incidentes en esta zona.

Mariana Boy Tamborrell, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, detalló que las brigadas atendieron a seis ejemplares de fauna con presencia de hidrocarburo —tres tortugas y tres aves— que fueron rehabilitados y liberados.

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MSL