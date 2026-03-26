Diputados aprueban reforma para que contribuyentes elijan libremente garantía del interés fiscal

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 418 votos a favor, cero en contra y 35 abstenciones una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación para permitir que las personas contribuyentes elijan libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación.

El dictamen, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, elimina la obligación de seguir un orden específico en las formas de garantía y suprime el requisito de acreditar la capacidad económica para optar por alguna de ellas.

Con la modificación, las personas contribuyentes podrán seleccionar entre las distintas modalidades previstas en la ley para garantizar créditos fiscales, sin tener que cumplir con un esquema rígido previamente establecido.

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El decreto establece que la garantía deberá cubrir las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados y aquellos que se generen en los doce meses posteriores a su otorgamiento. Una vez concluido ese periodo, y mientras no se cubra el crédito fiscal, el monto deberá actualizarse anualmente y ampliarse para cubrir el crédito actualizado y los recargos correspondientes.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.



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El régimen transitorio prevé que los procedimientos de garantía del interés fiscal iniciados entre el 1 de enero de 2026 y la entrada en vigor del decreto podrán ajustarse al nuevo esquema, siempre que la persona contribuyente lo solicite expresamente ante la autoridad fiscal dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

Asimismo, la sustitución de garantías ya constituidas no interrumpirá la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución ni generará requerimientos adicionales, mientras que la autoridad deberá resolver las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles.

Tras su aprobación en San Lázaro, el dictamen fue enviado al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.

Durante la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carol Antonio Altamirano, señaló que la reforma busca avanzar hacia un sistema tributario más equilibrado y ágil, que proteja el interés fiscal sin debilitar el derecho de defensa de las personas contribuyentes.

El diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, afirmó que la modificación fortalece la justicia tributaria y brinda certeza jurídica tanto a contribuyentes como a autoridades fiscales.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, señaló que la reforma corrige cambios aprobados el año pasado que, dijo, endurecieron de forma irracional las condiciones para quienes litigan créditos fiscales con la autoridad hacendaria.

Desde el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Mario Alberto López Hernández consideró que la reforma hace más lógico el sistema al reconocer la diversidad de situaciones económicas de los contribuyentes.

En tanto, el diputado del Partido del Trabajo, José Antonio López Ruiz, afirmó que la medida fortalece el sistema fiscal con reglas más claras y justas, mientras que la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, destacó que el dictamen devuelve flexibilidad y certeza jurídica a los contribuyentes.

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LMCT