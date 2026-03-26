Fortalecen Consulados en EU; hay más de 13 mil paisanos arrestados

En lo que va del gobierno de Donald Trump, enmarcado por una política antimigratoria, 13 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que además ha detenido desde entonces a más de 177 mil paisanos de los cuales más de 13 mil siguen bajo arresto.

Al presentar un informe de las labores de asistencia consular brindadas a los paisanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que 177 mil 192 personas mexicanas han sido detenidas por el ICE desde el 20 de enero de 2025; 13 mil 722 siguen en dicha condición.

Además, 192 mil 500 han sido repatriados desde EU, de los que 152 mil tuvieron apoyo consular para regresar al país.

12 mil 866 visitas se han realizado a centros de detención

Aseguró que se hizo una evaluación rigurosa de los 53 consulados para emprender los cambios necesarios, lo que llevó a que en 15 se sustituyera a sus titulares.

Entre las otras medidas aplicadas, comentó que se emprendió una modernización de la red consular por medio de una digitalización que ha permitido mejorar la capacidad de atención a los connacionales, para ahorrarles viajes a México para trámites y correcciones en sus documentos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, a través de la Cancillería se fortalecen los 53 consulados en Estados Unidos ya que la labor principal es la atención a las y los mexicanos que viven en el país vecino; por lo que, en casi tres meses, Los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante”, que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025, como un homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.

A la fecha se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención; se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales. Así, 152 mil 625 casos recibieron asistencia o protección en procesos de repatriación.

Resultado de complicaciones médicas, presuntos suicidios y excesos durante los arrestos, 13 mexicanos han muerto.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, detalló que seis casos fueron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio y dos durante operativos realizados de detención, mientras que otro fue durante un tiroteo a un centro del ICE.

El funcionario señaló que hasta ahora, todos los decesos se manejan bajo la consideración de “presunta causa” de muerte, debido a que las investigaciones siguen.

En cinco casos se brindaron apoyos para la repatriación de las víctimas, aunque esta asistencia se ofreció a todos. Para esto se han invertido 22 mil 888 dólares.

También afirmó que se han presentado dos demandas legales por parte de las familias; en cuatro casos más se integra aún el expediente jurídico, mientras que tres siguen bajo análisis jurídico preliminar.

De los nueve casos en donde ya hay recursos legales en marcha, cinco reciben representación legal por parte de la Cancillería, mientras que los otros cuatro optaron por representación privada.

De parte del Gobierno de México se han enviado 14 cartas diplomáticas, en las que se ha expresado que la situación ha sido “inaceptable” y se manifiesta la preocupación y rechazo. Hasta ahora, sólo se han recibido 12 respuestas del Departamento de Estado de EU, en donde se ha notificado la apertura de investigaciones.

SIN REGRES0 ı Foto: Especial

Senado aprueba el ingreso de 35 militares de EU

› Elizabeth Hernández

El Senado de la República aprobó el ingreso temporal de 35 militares de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento con fuerzas mexicanas, como parte de la estrategia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La solicitud fue aprobada por la Cámara Alta con 116 votos a favor y 5 abstenciones.

Antes de llegar al pleno, la solicitud del Ejecutivo federal recibió el aval de la Comisión de Marina, instancia que analizó el alcance del entrenamiento y su carácter técnico, previo a su discusión y aprobación definitiva en el Senado.

El Tip: la estancia del personal estadounidense en el país tendrá una duración aproximada de 36 días, periodo en el que impartirá formación técnica y operativa.

Durante la sesión, los legisladores autorizaron la realización del “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, previsto del 3 de abril al 1 de mayo de 2026. El dictamen establece que las actividades se desarrollarán en instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar) y permanecerán bajo control de autoridades nacionales.

Sesión de Congreso General en el pleno de la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre de 2024. ı Foto: ilustrativa: Cuartoscuro

El contingente se integrará por personal especializado: cuatro elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, 23 integrantes de equipos de operaciones especiales, dos técnicos en desactivación de explosivos y seis especialistas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

Las labores se centrarán en capacitación técnica para unidades estratégicas mexicanas, entre ellas la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, así como personal asignado a la seguridad aérea y a la fuerza de tarea vinculada al evento internacional.

El acuerdo legislativo precisa que la presencia extranjera tendrá carácter temporal y no contempla funciones operativas ni tareas de seguridad pública. “No implica intervención ni operación directa en territorio nacional”, señala el dictamen aprobado.

La autorización se suma a otros permisos otorgados en 2026 para ejercicios similares entre ambos países, los cuales buscan fortalecer la coordinación bilateral y elevar los estándares de respuesta ante escenarios de alto riesgo.

El entrenamiento forma parte del Plan Kukulkán, estrategia federal orientada a reforzar la seguridad en las sedes del Mundial —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— mediante despliegues coordinados, intercambio de información y mejora de protocolos ante posibles amenazas.