Gobierno de CSP da banderazo nacional a jornada de cascaritas con 700 mil jóvenes rumbo al Mundial 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Prado anunció este jueves el arranque de la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas, estrategia deportiva masiva para involucrar a la población joven en actividades futbolísticas rumbo a la Copa Mundial de 2026.

La iniciativa contempla torneos informales y ejercicios de habilidad en todo el país como parte de una agenda social vinculada al evento internacional.

Desde Naucalpan, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó el banderazo de salida y confirmó la participación estatal con una red amplia de sedes.

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En enlace con la conferencia presidencial, subrayó que se habilitaron más de 680 puntos en los 125 municipios para realizar partidos y dinámicas deportivas de este programa.

Cifras oficiales revelan el alcance inicial del proyecto. Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación rumbo al Mundial 2026, informó que ya existen 700 mil jóvenes inscritos distribuidos en 95 mil equipos a nivel nacional. La funcionaria definió esta actividad como “el evento más grande, el más numeroso de todo el mundial social”, con énfasis en la participación juvenil y el uso de canchas rehabilitadas.

La funcionaria lanzó un llamado directo y afirmó que “es momento de aprender y practicar, pero sobre todo de mandar su video para participar y ganar el boleto de nuestra presidenta en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA del 11 de junio”.

En la Ciudad de México, también vía enlace, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, presentó avances en infraestructura y activación deportiva. Desde la Unidad Independencia, señaló que “de las 300 canchas construidas y rehabilitadas por la ciudad, ya se tienen listas 200”. También adelantó que este fin de semana comenzará la apertura del resto de espacios en beneficio comunitario.

El titular de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, informó que entre la Copa Conade y el programa escolar ya participan más de un millón de niñas y niños en 85 mil equipos. Aprovechó para invitar a niñas y adolescentes a sumarse al reto de dominadas como vía para obtener un lugar en la inauguración del Mundial.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dio a conocer la modalidad “Futbol sin correr”, dirigida a personas entre 50 y 69 años. El programa suma 313 equipos con alrededor de 2 mil 300 jugadores en todo el país. El funcionario explicó que se trata de conjuntos mixtos, donde se camina, se evita el contacto físico y se limita el juego aéreo para prevenir lesiones. “Eso permite que personas adultas mayores sigan participando y ha sido un éxito en todo el país”, concluyó.

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FGR