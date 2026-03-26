Gobierno y empresarios cierran filas contra la extorsión y por reglas claras de inversión

Representantes del Gobierno de México y líderes empresariales acordaron reforzar la coordinación en materia de seguridad, justicia y desarrollo económico durante un encuentro realizado en el Club de Industriales. La reunión la encabezaron la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, y el titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo.

A la reunión asistieron representantes de sectores clave de la economía, entre ellos directivos de industrias como alimentos, acero, transporte, banca y comercio. Participaron figuras como Daniel Servitje, Agustín Coppel, Máximo Vedoya, Alejandro Malagón y Dionisio Pérez Jácome, entre otros, quienes respaldaron la necesidad de fortalecer el Estado de derecho como condición para atraer inversión y garantizar crecimiento sostenido.

En un encuentro celebrado en el Club de Industriales de la República Mexicana, líderes empresariales y representantes del Gobierno de México, encabezados por la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, y el director general del @INEAmx, Armando Contreras Castillo,… pic.twitter.com/0NrG5wvEvJ — FGR México (@FGRMexico) March 26, 2026

En ese espacio, ambos sectores coincidieron en que la estabilidad económica exige instituciones sólidas y reglas claras. La fiscal sostuvo que el país atraviesa una etapa clave para consolidar la confianza en el sistema de justicia. “Se avanza en una estrategia de seguridad y gobernabilidad”, afirmó, y añadió que el combate a la corrupción y la impunidad se apoyará en investigaciones firmes y apegadas a la ley.

Entre los compromisos definidos destaca una estrategia integral contra la extorsión, uno de los delitos que más impacta al sector productivo. El plan considera prevención, atención a causas estructurales y fortalecimiento institucional. También se planteó la implementación de mecanismos de mediación para resolver conflictos con mayor rapidez y menor costo social.

Otro de los ejes centrales consiste en mantener una interlocución permanente entre autoridades y empresas, con el objetivo de dar seguimiento a problemáticas específicas y construir soluciones conjuntas. En ese contexto, Godoy Ramos adelantó que el gobierno prepara un plan que presentará ante el Senado, el cual integrará propuestas surgidas en este diálogo.

Además, la fiscal abrió la puerta a encuentros directos entre empresarios y el Gabinete de Seguridad, con el fin de exponer inquietudes y diseñar acciones coordinadas frente a delitos que afectan la operación de las compañías.

Desde el ámbito social, Armando Contreras Castillo subrayó el papel de la educación como herramienta para reducir la violencia. “La educación es la base para construir una sociedad más justa, con mayores oportunidades y mejores condiciones de seguridad para todas y todos”, expresó.

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MSL