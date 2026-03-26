México y Jordania refuerzan diálogo político en medio de tensiones en Medio Oriente

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este jueves un encuentro con el presidente del Senado del Reino de Jordania, Faisal Akef Al-Fayez, quien llegó al país para una visita de trabajo enfocada en fortalecer la relación bilateral y abrir nuevos canales de cooperación entre ambas naciones.

Durante la reunión en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el titular de la diplomacia mexicana subrayó la importancia de construir alianzas internacionales con base en principios compartidos.

“La cooperación debe sustentarse en la solidaridad, la generosidad, la acción colectiva y el respeto mutuo”, afirmó, al señalar que estos elementos permiten articular respuestas eficaces frente a crisis internacionales.

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📸 Este jueves, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Cancillería al presidente del Senado del Reino de Jordania (@Senatejordan), Faisal Akef Al-Fayez, quien realiza una visita de trabajo en México.



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El funcionario mexicano también reconoció el papel que ha desempeñado Jordania en el contexto reciente del conflicto en Medio Oriente, en particular por su apoyo en la evacuación de ciudadanos mexicanos. “Agradecemos el respaldo brindado para facilitar la salida de nuestras y nuestros connacionales en zonas de riesgo durante las últimas semanas”, expresó.

La comisión mexicana estuvo compuesta por la subsecretaria María Teresa Mercado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, y el director general de Coordinación Política, Pedro Matar, quienes acompañaron las conversaciones sobre cooperación legislativa y diplomática.

Por parte de la delegación jordana asistieron el embajador en México, Adli Qasem Al-Khaledi; el secretario general del Senado, Abdel Rahim Al-Waked, y el asesor de medios Hikmat Shaher Al-Momani, quienes respaldaron el interés de su país por mantener una interlocución constante con México.

El encuentro se desarrolló en un momento marcado por la inestabilidad en Medio Oriente, lo que otorgó mayor peso a la coordinación internacional en materia de protección consular y gestión de crisis, temas que ambos gobiernos colocaron como prioridad en su agenda bilateral.

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MSL