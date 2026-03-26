Refuerzan seguridad en Taxco de Alarcón por Semana Santa; desplegarán 9 mil elementos en todo Guerrero

Fuerzas de seguridad en el estado de Guerrero.

Con motivo de las celebraciones de Semana Santa en el municipio de Taxco de Alarcón, y por acuerdo de los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz del Estado de Guerrero, se implementará un operativo integral de atención, seguridad y auxilio dirigido tanto a residentes como a visitantes.

Se prevé el despliegue de aproximadamente nueve mil elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes instalarán módulos de atención, filtros de revisión, puntos de auxilio vial y servicios de orientación turística para quienes arriben a esta emblemática ciudad colonial.

Taxco de Alarcón es uno de los destinos más representativos del país durante esta temporada, reconocido por sus tradicionales manifestaciones de fe que reflejan el fervor católico característico de la región.

Por instrucciones de la Mesa de Coordinación, se mantiene una estrecha colaboración entre las instituciones participantes, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y una estancia segura para todas las personas que acudan a las actividades de Semana Santa en este importante destino turístico de Guerrero.

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FGR