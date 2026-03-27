Cae ‘El Gallo’, presunto líder de Cárteles Unidos, en operativo federal con ocho detenidos

El gobierno federal detuvo a Jesús Mendoza Castillo, alias “El Gallo”, identificado como presunto líder de Cárteles Unidos, durante un operativo que incluyó nueve cateos simultáneos en Michoacán y Puebla. La Fiscalía General de la República informó que en la acción también capturaron a otras siete personas y aseguraron armas, droga y dinero en efectivo.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero institucional, detalló que esta acción respondió a una investigación en curso sobre actividades relacionadas con tráfico de drogas, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las indagatorias incluyeron análisis de información, consultas en bases de datos nacionales e internacionales, así como solicitudes formales a diversas instituciones. Estas tareas permitieron ubicar a los posibles integrantes del grupo, sus zonas de operación y sus vínculos logísticos y financieros.

#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, para dar a conocer acciones relevantes.



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A partir de estas líneas de investigación, las autoridades implementaron monitoreo de comunicaciones con autorización judicial, seguimiento en plataformas digitales y geolocalización de movimientos. Con ello identificaron rutas, horarios, puntos de encuentro y domicilios utilizados para resguardar armas y sustancias ilícitas.

Los datos recabados permitieron establecer que la organización operaba el traslado de droga desde México hacia Kansas City, en Estados Unidos, donde se distribuía el narcótico.

Con base en la información obtenida, el Ministerio Público federal solicitó y obtuvo nueve órdenes de cateo. Las diligencias se ejecutaron en distintos puntos del país, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Siete de estas intervenciones se realizaron en Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, en Michoacán, mientras que otra tuvo lugar en Santa María La Alta, Puebla. Durante estos operativos, las autoridades detuvieron a “El Gallo” junto a otras siete personas: Jaime, Flavio, Bulmaro, Joaquín, Agustín, Usiel y José.

Capturan a presunto líder de Cárteles Unidos en acción coordinada ı Foto: FGR

Además, aseguraron dos inmuebles, armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, presunto narcótico y dinero en efectivo. Tras la detención, un juez de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra los detenidos por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Cárteles Unidos es considerada por autoridades como una alianza de grupos criminales que surgió en Michoacán para contener el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta estructura agrupa a distintas células locales que comparten intereses territoriales, rutas de operación y mecanismos de protección.

Su conformación se consolidó entre 2018 y 2020 en la región de Tierra Caliente, una zona estratégica tanto por su producción agrícola —especialmente limón y aguacate— como por su conexión con rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Entre los grupos vinculados con esta alianza se encuentran remanentes de organizaciones como Los Viagras y otras células regionales.

Las autoridades han señalado que esta coalición participa en actividades como trasiego de droga, extorsión a productores y comerciantes, secuestro y control territorial mediante violencia. El dominio de economías locales se convirtió en una de sus principales fuentes de financiamiento, con cobros sistemáticos en zonas agrícolas.

Su presencia se concentra en municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Uruapan, donde mantiene enfrentamientos constantes con el CJNG. Estos choques han marcado la dinámica de violencia en la región durante los últimos años.

Parte de la complejidad de Cárteles Unidos radica en su origen. Algunos de sus integrantes provienen de antiguos grupos de autodefensa en Michoacán. Con el tiempo, varias de esas estructuras se fragmentaron y algunos de sus miembros se integraron a esquemas delictivos.

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MSL