Defensa despliega especialistas en búsqueda y rescate en mina del municipio de El Rosario, Sinaloa

A las 07:35 horas de este viernes 27 de marzo de 2026,, 38 efectivos del Ejército Mexicano pertenecientes al Batallón de Atención a Emergencias, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, se trasladaron en una aeronave C27J Spartan de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa,con el fin de unirse a las labores de rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, tras el derrumbe registrado el 25 de marzo del presente año.

Este personal se suma a los más de 60 efectivos que se encuentran proporcionando seguridad periférica desde el inicio de este siniestro, lo que hace un total de 98 militares que colaboran con organismos de Protección Civil estatal y municipal, Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública Municipal.

La misión principal de este personal, es sumarse a los esfuerzos de las diferentes instancias civiles y gubernamentales, en el rescate de los cuatro mineros que se encuentran atrapados, en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el estado de Sinaloa.

Cabe destacar que para las acciones que realizará el personal especializado del Batallón de Atención a Emergencias dispone de 4 binomios canófilos, botiquines de primeros auxilios, equipo de respiración autónoma, equipos de radio comunicación, material para el corte de estructuras, generadores de energía, entre otro material especializado para trabajos de búsqueda y rescate.

El Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendan su compromiso permanente, en actividades de auxilio a las personas afectadas por desastres de origen natural o antropogénico.

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FGR