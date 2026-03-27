Exige Máynez acciones coordinadas y sanciones por derrame de Pemex en el Golfo de México

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, exigió que se esclarezca el derrame de petróleo atribuido a Petróleos Mexicanos (Pemex) que ha afectado zonas de Tabasco y Veracruz, y advirtió que este hecho “no puede quedar impune”.

A través de un posicionamiento, el dirigente señaló que el derrame ha provocado contaminación en el litoral del Golfo de México, por lo que demandó respuestas claras de las autoridades y que los responsables asuman las consecuencias por los daños ocasionados al medio ambiente y a las comunidades costeras.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. ı Foto: X, @AlvarezMaynez

En ese contexto, informó que se presentó una petición formal dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como a las secretarías de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Bienestar, además de la propia empresa productiva del Estado, para exigir acciones coordinadas frente a la contingencia ambiental.

Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un fondo de recursos para atender la emergencia, así como la activación de protocolos ambientales que permitan contener los contaminantes, evaluar los daños, identificar a los responsables e informar de manera transparente a la ciudadanía.

Asimismo, se solicita otorgar apoyos económicos a las comunidades afectadas, trabajadores y pequeñas empresas que han resentido los impactos del derrame.

La propuesta también contempla la generación de empleos temporales para labores de limpieza, la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para cuantificar los recursos necesarios y la creación de programas de apoyo específicos dirigidos a los sectores turístico y pesquero.

Finalmente, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano planteó la necesidad de impulsar acciones de restauración ambiental, fortalecer los mecanismos de vigilancia ecológica y promover el uso responsable de los recursos naturales, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro.

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MSL