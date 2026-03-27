Grupo interdisciplinario para atender derrames será permanente; playas están limpias: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Grupo Interdisciplinario que se creó para investigar el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México será permanente.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ante cualquier incidente del mismo tipo se instala un puesto de mando para brindar la atención, pero a partir de lo ocurrido en el Golfo, este grupo ya no se desmantelará y se mantendrá activo de manera permanente.

Dicho grupo fue presentado este jueves y está conformado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como Energía y Marina.

“Este grupo interdisciplinario para investigar el eh particularmente estos derrames va a permanecer de manera permanente. Ya existe cuando hay un incidente como estos que se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender. Eso ya existe y existe desde antes como un protocolo. Pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que con esto se permitirá conocer a mayor profundidad cuando ocurra un derrame de este tipo.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que desde tiempo atrás se vienen desarrollando dentro de Pemex y la Secretaría de Marina, sistemas para contener la contaminación que este tipo de siniestros provocan, los cuales se buscará fortalecer.

Respecto a las fugas identificadas que no necesariamente corresponden al barco del que comenzó el derrame a inicios de marzo, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se mantiene la investigación sobre si proviene del complejo de Cantarell.

De esta forma, se espera identificar su origen y evitar su avance para que no llegue a las playas.

Respecto a estas, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que por ahora se mantienen limpias derivado de la operación que se inició para frenar la contaminación.

“En este momento las playas están limpias. Eso es muy importante porque se limpiaron. No es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

También confirmó que se continuarán los trabajos para contar con un sistema de alertamiento a la población.