Presidenta reitera que México está de moda con aumento de llegada de visitantes y turistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México está de moda gracias al crecimiento del 10 por ciento en llegada de visitantes internacionales y del 8.6 por ciento de turistas internacionales, ambos entre 2025 y 2026.

“Aún con propaganda en contra de México, miren, cómo ha aumentado el turismo en el país, nada más en enero del 2026: 10 por ciento de visitantes internacionales más, entre enero de 2025 y enero de 2026; 8.6 por ciento de turistas internacionales. La diferencia entre ‘visitantes’ y ‘turistas’ es que los turistas se quedan un día”.

“Hay muchos cruceros que vienen, llegan, bajan durante un día y después se retiran. Entonces, eso es que se cuenta como “visitante”, no necesariamente como “turista. Los turistas que se quedan una noche o más, en México, crecieron en 8.6 por ciento. Los vuelos internacionales siguen creciendo. Y la derrama económica sigue creciendo. Y en particular, para el Mundial ―como saben― tenemos una serie de acciones especiales de protección al turista y en general en nuestro país”, señaló Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia de prensa la Mañanera .

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FGR