Tribunal ordena no excluir a excandidatos judiciales de aspiración para consejerías del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución con la que ordena a la Cámara de Diputados modificar su convocatoria para que no excluya a quiénes fueron candidatos en la pasada elección judicial, del proceso por el cual ahora se renovará tres lugares dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La resolución de la Sala Superior instruye a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro garantice el acceso a los cargos electorales, bajo condiciones de igualdad, sin discriminación y con certeza jurídica, argumentó la instancia.

Durante la sesión de este viernes los magistrados Claudia Valle y Gilberto Bátiz propusieron que la Jucopo emitiera de manera inmediata un acuerdo con el que se modifiquen las restricciones aplicables a este proceso de renovación en el INE, a manera de que el requisito de no haber participado como candidato en un cargo de elección popular no puede ser aplicable a quienes contendieron como candidatos en la elección judicial del año pasado.

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La magistrada argumentó que esta restricción únicamente es aplicable para evitar vínculos con partidos políticos, lo que llevaría a comprometer la imparcialidad e independencia de quienes lleguen al cargo como consejeros electorales, pero que consideró que no es aplicable a quienes participaron en la elección de ministros, jueces y magistrados en 2025.

Una vez avalada esta propuesta, se determinó un plazo de 48 horas para que la Jucopo garantice y difunda dicha precisión en su convocatoria, de manera que todas las personas que estén interesadas en participar tengan claridad de la información precisa sobre el alcance de este requisito.

Otros lineamientos modificados por el tribunal fueron el retiro del requisito con el que se exigía que para ser consejero del INE no se debe de contar con ninguna otra nacionalidad.

También se ordenó que en cada una de las quintetas de aspirantes, que se conformarán para cada cargo vacante, se deberá de contemplar al menos a una persona que pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad como personas de la diversidad sexual, indígenas afroamericanas, con discapacidad y migrantes.

Este proceso de renovación se da porque las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y el Consejero Jaime Rivera, concluyen este año el cargo asumido hace 9 años atrás.

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MSL