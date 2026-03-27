Vinculan a exoperadora de Adán Augusto por desfalco en vivienda pública

Un juez determinó iniciar proceso penal contra Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) en Baja California Sur, tras detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos. La resolución judicial se dictó el 24 de marzo de 2026 y abrió una investigación formal por presunto lavado de dinero.

Villarreal mantuvo especial cercanía con la estructura política de Morena durante el periodo de selección interna rumbo a la candidatura presidencial. Su papel como operadora en la campaña de Adán Augusto López Hernández añade un posible vínculo de financiamiento electoral ilegal, aunque la investigación actual se centra únicamente en el desfalco de fondos públicos dentro del INVI.

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Autoridades estatales identificaron el uso indebido de 762 mil pesos durante la gestión de Villarreal al frente del organismo de vivienda. La cifra confirmada resulta menor frente a los 10 millones de pesos señalados por Javier Ramírez Manjarrez, ex jefe de contabilidad del INVI, en diversos testimonios.

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Ramírez Manajrrez aseguro que se habìan gastado 3 millones de pesos adicionales en despensas. El ex funcionario también enfrenta un proceso judicial por desfalco de poco màs de 55 millones de pesos.

Hasta ahora, la Fiscalía solo logró sustentar una parte del presunto desfalco. Sin embargo, la indagatoria continúa activa y podría ampliar el alcance de responsabilidades conforme avance la integración de pruebas.

El expediente también incluye a otros implicados. En el caso de Juan Manuel Reyes, exdirector de Finanzas del instituto, la autoridad estableció un desvío de 382 mil pesos. A su vez, un particular identificado como Jonathan “N” enfrenta señalamientos por el manejo irregular de un millón de pesos.

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MSL