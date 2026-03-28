Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 28 de marzo

La autopista México-Pachuca registra un incremento en la carga vehicular este sábado 28 de marzo de 2026, en el contexto del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, lo que suele generar mayor flujo de salida desde la Ciudad de México hacia el Estado de México e Hidalgo.

Condiciones de circulación hoy 28 de marzo

Durante este día, se prevé tránsito intenso en distintos tramos, particularmente desde tempranas horas de la mañana y hacia el mediodía, cuando muchas familias comienzan sus traslados por vacaciones. La autopista opera sin afectaciones estructurales, pero con alta demanda vehicular, especialmente en dirección de salida.

A diferencia de días laborales, el comportamiento del tráfico cambia por el flujo turístico y recreativo, lo que puede generar periodos prolongados de circulación lenta, sobre todo en accesos y puntos de cobro.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 28 de marzo en la autopista México-Pachuca. Sin embargo, autoridades suelen mantener monitoreo constante debido al incremento de movilidad por la temporada.

No se descarta que puedan presentarse afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, alto flujo vehicular o movilizaciones no previstas, por lo que se recomienda mantenerse atento a reportes en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los puntos donde se espera mayor concentración de vehículos son la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, principal salida hacia esta autopista; la zona de Ojo de Agua, en Tecámac; así como el tramo Tizayuca–Tepojaco.

También los accesos hacia Indios Verdes pueden registrar saturación, especialmente durante las primeras horas del día.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Salir con suficiente anticipación ante el incremento vehicular

Manejar con precaución

Consultar reportes viales antes de salir

Panorama general

La autopista México-Pachuca no presenta cierres ni bloqueos programados este 28 de marzo, pero sí registra alta carga vehicular por el inicio de las vacaciones de Semana Santa, lo que podría traducirse en tiempos de traslado más largos.

Planificar el viaje y considerar rutas alternas puede ayudar a evitar contratiempos.

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MSL