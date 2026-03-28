Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 29 de marzo

La autopista México-Pachuca presenta condiciones de circulación variables este domingo 29 de marzo de 2026, en el marco del periodo vacacional de Semana Santa, lo que mantiene un flujo vehicular elevado, especialmente en tramos de salida y conexión con la Ciudad de México.

Para este domingo, se prevé tránsito moderado a intenso en distintos puntos de la autopista, con mayor concentración de vehículos durante la mañana y parte de la tarde. El comportamiento responde tanto a quienes continúan saliendo de la capital como a los primeros retornos de fin de semana.

Aunque la autopista opera sin afectaciones estructurales, el incremento en la movilidad típica de esta temporada puede generar periodos prolongados de circulación lenta, particularmente en accesos y zonas urbanas.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 29 de marzo en la autopista México-Pachuca. Las autoridades no han informado sobre movilizaciones que impacten directamente esta vía.

Sin embargo, se mantiene la recomendación de considerar que las condiciones pueden cambiar de forma repentina debido a incidentes viales, carga vehicular o situaciones no previstas, especialmente en días con alta movilidad como este.

Puntos con mayor carga vehicular

Los puntos donde comúnmente se registra mayor congestión son la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, la zona de Ojo de Agua, en Tecámac, el tramo Tizayuca–Tepojaco y los accesos hacia Indios Verdes, donde la circulación puede volverse lenta en distintos momentos del día.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Salir con suficiente anticipación

Manejar con precaución

Consultar reportes viales antes de salir

Panorama general

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 29 de marzo, pero mantiene carga vehicular elevada por el periodo vacacional de Semana Santa, lo que podría ocasionar retrasos.

La recomendación principal es planificar el viaje y mantenerse informado para evitar contratiempos.

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MSL