Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 28 de marzo

Revisa antes de salir de casa

La autopista México-Puebla podría presentar afectaciones relevantes a la circulación este sábado 28 de marzo de 2026, en el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, cuando se incrementa de forma considerable el flujo de vehículos que salen de la Ciudad de México hacia distintos destinos.

Aunque hasta el momento no hay confirmación de bloqueos, la combinación de alta afluencia vehicular y obras en curso podría generar tramos con tránsito lento y mayores tiempos de traslado.

Incrementa el tráfico por inicio de vacaciones

Con el inicio de las vacaciones, es común que la autopista registre:

Largas filas en casetas, especialmente en San Marcos

Mayor carga vehicular en dirección a Puebla

Incremento en salidas desde CDMX desde primeras horas del día

Este escenario podría provocar congestionamientos intermitentes, principalmente durante la mañana y parte de la tarde.

Autopista México-Puebla, a la altura de la caseta vehicular San Marcos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Continúan obras en tramo clave

A la par del periodo vacacional, se mantienen los trabajos del proyecto Trolebús Chalco–Santa Martha, en el tramo:

Del kilómetro 17 al 22

En ambos sentidos

Estas labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), implican:

Reducción de carriles

Desvíos parciales

Ajustes en la circulación en carriles centrales

Por lo que el tránsito podría verse afectado incluso fuera de horas pico.

Horarios de obra este sábado

Aunque los trabajos más intensos suelen concentrarse entre semana, se prevé que continúen labores en horarios habituales:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos, la circulación podría volverse más lenta en la zona intervenida.

¿Habrá cierres o bloqueos este 28 de marzo?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales programados ni bloqueos confirmados para este sábado. Sin embargo, no se descarta que puedan surgir afectaciones por:

Incidentes viales

Vehículos averiados

Saturación vehicular por temporada vacacional

Tramos con mayor carga vehicular

Los puntos que podrían registrar mayores complicaciones son:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Ingreso y salida por Calzada Ignacio Zaragoza

Tramo de Río Frío

En estos puntos, la combinación de obras y alto flujo vehicular podría generar cuellos de botella.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con anticipación, especialmente si viajas por la mañana

Considerar horarios alternos para evitar saturación

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar señalización y límites de velocidad

Consultar reportes viales antes de salir

El inicio de las vacaciones de Semana Santa suele ser uno de los periodos con mayor movilidad en la autopista México-Puebla, por lo que se espera que las afectaciones sean constantes durante el fin de semana, incluso sin la presencia de bloqueos confirmados.

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MSL