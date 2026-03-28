Cae presunto líder de Cárteles Unidos

El gobierno federal detuvo a Jesús Mendoza Castillo, alias El Gallo, identificado como presunto líder de Cárteles Unidos, durante un operativo que incluyó cateos simultáneos en Michoacán y Puebla en donde aseguraron armas, droga y dinero en efectivo. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también capturaron a otras siete personas relacionadas al caso.

Cárteles Unidos es considerada como una alianza de grupos criminales que surgió en Michoacán para contener el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta estructura agrupa a distintas células locales que comparten intereses territoriales, rutas de operación y mecanismos de protección.

El Tip: tras la captura, el juez de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva por delitos contra la salud y uso de armas.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que la detención respondió a una investigación en curso sobre actividades relacionadas con tráfico de drogas, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Datos recabados por la FGR permitieron establecer que la organización operaba el traslado de droga desde México hacia Kansas City, en Estados Unidos, donde se distribuían distintos narcóticos.

Las indagatorias incluyeron análisis de información, consultas en bases de datos nacionales e internacionales, así como solicitudes formales a diversas instituciones que permitieron ubicar a los posibles integrantes del grupo y zonas de operación

Estos recursos permitieron identificar varios domicilios utilizados para resguardar armas y sustancias ilícitas.

Con estos datos, el Ministerio Público obtuvo nueve órdenes de cateo. Los operativos se realizaron en Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, en Michoacán, así como en Santa María La Alta, Puebla, con apoyo de fuerzas federales.