Decidirá Morena si coalición sigue con aliados: CSP

Luego de que los aliados de Morena no acompañaron en su totalidad al “plan B” en materia electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya dependerá del partido guinda y también del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) si se mantendrán o no las alianzas.

Esta semana, legisladores de la 4T comenzaron a hablar de un reacercamiento entre las bancadas para continuar adelante con el trabajo que han hecho en conjunto y que los ha llevado a establecer sus alianzas en las elecciones.

La mandataria federal dijo desconocer a qué “operación cicatriz” se refieren los legisladores; mientras tanto, remarcó que se consiguió aprobar la parte más importante de la reforma para combatir los privilegios relativos a las elecciones, lo cual en este caso se realizó con una reducción a los presupuestos de los congresos estatales, funcionarios electorales y al Senado.

El Tip: El “plan B” cuenta con una propuesta para adelantar a 2027 la consulta para la revocación de mandato, punto que no fue apoyado por la bancada del Verde ni del PT.

No obstante, el plan también contuvo una propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027, pero esto no fue apoyado por el PT y el PVEM.

En cuanto a la relación entre los tres partidos, dijo que serán estos quienes decidan sobre si continúan o no. “Y ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas y los tres partidos que me apoyaron para llegar a la presidencia. De los tres partidos, pues ya depende su alianza posterior”, declaró.

8 de abril, votarán el “plan B” en la Cámara de Diputados

En declaraciones posteriores a la votación del “plan B”, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, comentó que ya se trabajaba en cerrar las “heridas” que quedaron y se acordó pasar de página con el Partido del Trabajo, tras el desacuerdo que hubo por la reforma electoral.

“Sí, empezó (la operación cicatriz), me reuní con el profesor Alberto Anaya, con los diputados y creo que debemos cerrar heridas y darle la vuelta a la página para continuar en unidad, tratando de sacar y de aprobar leyes que beneficien al país, a la población”, fueron sus palabras.