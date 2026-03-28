Descartan intervención de militares estadounidenses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el ingreso de militares estadounidenses a Nogales no fue con intenciones de intervenciones al territorio nacional.

Este jueves se reportó la presencia de elementos de seguridad de Estados Unidos en la frontera entre Nogales, Sonora, y Arizona, lo que causó inquietud entre los habitantes, debido al contexto de las intervenciones que el gobierno de Donald Trump ha manifestado sobre México y que ha concretado en otros países.

6 elementos de seguridad de EU cruzaron la frontera

La mandataria mexicana explicó que los uniformados vistos en la frontera norte se encontraban realizando un operativo y accidentalmente rebasaron el límite de su territorio por pocos metros. Además, explicó que fue notificada del incidente y de inmediato regresaron a su país.

“Se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron. No, no era alguna cuestión de intervención. No, nada, sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron”, declaró.

Este jueves circuló una grabación en la que se muestra a, por lo menos, seis elementos militares de Estados Unidos que se encontraban en la Garita Dennis DeConcini, en Sonora.

De acuerdo con las imágenes, se encontraban reforzando el cerco fronterizo, que consiste en mallas ciclónicas a las que estaban siendo atados alambres de púas, mientras dos militares permanecían del lado mexicano con fusil en mano, en resguardo de sus compañeros.

Otra parte de la grabación expone a un hombre que reclamó a los estadounidenses que hubieran traspasado la línea fronteriza; sin embargo, éstos permanecieron en la zona hasta terminar su trabajo.

“Entienden que ustedes son del otro lado. Ésta es mi propiedad y ésa es de su propiedad. ¿Les gustaría que alguien entrara en su propiedad?”, reclamaba molesto el connacional.