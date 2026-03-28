Tras derrame, el monitoreo será permanente: CSP

En Paraíso, Tabasco, trabajan en zonas afectadas por el crudo en el Río Seco y áreas cercanas a la Refinería Olmeca.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el grupo interdisciplinario que se creó para investigar el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México será permanente.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria recordó que, ante cualquier incidente del mismo tipo, se instala un puesto de mando para brindar la atención, pero a partir de lo ocurrido en el Golfo, este grupo ya no se desmantelará y se mantendrá activo de manera permanente.

Dicho grupo fue presentado este jueves y está conformado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como Energía y Marina.

El Tip: El jueves, la Marina informó que existen tres fuentes de contaminación, entre ellas la emanación ilegal de un buque en Veracruz y en la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.

La jefa del Ejecutivo federal mencionó que, con esto, se permitirá conocer a mayor profundidad cuando ocurra un derrame de este tipo. Además, señaló que desde tiempo atrás se desarrollan sistemas para contener la contaminación que este tipo de siniestros provocan.

Con relación a las fugas de hidrocarburos identificadas, que no necesariamente corresponden al barco del que comenzó el derrame a inicios de marzo, señaló que se mantiene la investigación sobre si provienen del complejo de Cantarell.

Además, insistió en que las playas se mantienen limpias derivado de la operación que se inició para frenar la contaminación. También confirmó que continuarán los trabajos para contar con un sistema de alertamiento a la población.

“Una de las instituciones que ha desarrollado esta investigación con mucha profundidad es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); pero hay otras instituciones públicas de investigación que también han desarrollado alertamientos, investigación de corrientes marinas y otras características del Golfo de México, que requieren mucha investigación”, dijo.

La mandataria también recordó que ya se trabaja en un sistema que pueda advertir sobre fenómenos naturales como lo son los huracanes.