Autopista México - Puebla cerrará temporalmente: ¿Qué tramo y a partir de qué día?

México-Puebla: anuncian cierres temporales desde el 30 de marzo en el km 20

La autopista México-Puebla podría registrar cierres parciales y afectaciones a la circulación a partir del lunes 30 de marzo de 2026, debido a trabajos programados en uno de los tramos con mayor tránsito en el oriente del Valle de México.

De acuerdo con un aviso de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), las obras se llevarán a cabo a la altura del kilómetro 20, como parte del proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha.

¿Qué tramo de la autopista México-Puebla estará afectado?

Las labores se concentrarán en el km 20, un punto clave de conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México, donde se realizará el montaje de un piso metálico tipo rejilla.

Aunque no se ha confirmado un cierre total de la autopista, sí se prevé la implementación de desvíos temporales, lo que en la práctica implica una reducción en la capacidad de la vía, principalmente en:

Carriles laterales

Dirección hacia Puebla

¿Cuándo inician y cuánto durarán los trabajos?

CAPUFE informó que las afectaciones se presentarán en dos periodos específicos:

Del 30 de marzo al 1 de abril

Del 6 al 7 de abril

En un horario de 08:00 a 18:00 horas

Fuera de estos horarios, la circulación podría normalizarse, aunque no se descartan rezagos viales dependiendo de la carga vehicular acumulada.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de estructura metálica en el km 20, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/KrYw1Ywa06 — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

¿Habrá tráfico? Esto es lo que se prevé

Si bien el aviso es de carácter preventivo, se anticipa que los trabajos generen tráfico lento o asentamientos vehiculares, especialmente en horas pico.

Un factor adicional es que estas fechas coinciden con el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, lo que suele incrementar significativamente el flujo de automovilistas en esta autopista, una de las principales salidas hacia el sureste del país.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este escenario, autoridades recomiendan:

Salir con anticipación

Manejar con precaución en la zona de obras

Reducir la velocidad

Considerar rutas alternas

Para atención a usuarios, CAPUFE mantiene disponible el número 074 y su cuenta oficial en X (@CAPUFE).

Aunque no se trata de un cierre total, las condiciones operativas de la autopista podrían cambiar durante los días señalados, por lo que se recomienda a los conductores mantenerse atentos a actualizaciones oficiales y prever posibles retrasos en sus traslados.

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MSL