Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 30 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este lunes 30 de marzo de 2026, principalmente por la combinación de obras en curso y el incremento en la carga vehicular por la temporada de Semana Santa.
Aunque hasta el momento no hay confirmación de bloqueos totales, se prevé que el tránsito se vuelva más lento en distintos puntos, especialmente en dirección a Puebla durante el día, debido a trabajos programados en la vía.
Obras continúan
Se mantienen los trabajos relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, con nuevas intervenciones confirmadas por autoridades del Estado de México y CAPUFE.
Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 30 de marzo
De acuerdo con el aviso oficial, se realizará el montaje de piso metálico tipo rejilla a la altura del:
- Kilómetro 20 de la autopista México-Puebla
- En dirección a Puebla
- Con afectaciones en carriles laterales
Estas labores implican:
- Desvíos temporales
- Reducción de carriles
- Ajustes en la circulación
Aunque no se contemplan cierres totales permanentes, los trabajos podrían generar afectaciones intermitentes en este tramo.
Horarios con posibles afectaciones este lunes
Para el lunes 30 de marzo, las obras se llevarán a cabo en el siguiente horario:
- De 8:00 a 18:00 horas
Además, estos trabajos se extenderán en fechas posteriores:
- Del 30 de marzo al 1 de abril
- Y del 6 al 7 de abril
Durante estos periodos es probable que se presenten:
- Tránsito lento
- Congestión en carriles laterales
- Mayor tiempo de traslado
La carga vehicular podría intensificarse desde primeras horas del día por el flujo vacacional.
¿Habrá cierres o bloqueos este 30 de marzo?
Hasta ahora, no se reportan cierres totales programados ni bloqueos confirmados. Sin embargo, no se descarta que puedan presentarse afectaciones derivadas de:
- Incidentes viales
- Vehículos descompuestos
- Alta afluencia vehicular
Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos a reportes en tiempo real.
Zonas con mayor carga vehicular
Los puntos donde comúnmente se registran complicaciones en la autopista México-Puebla incluyen:
- Caseta de cobro San Marcos
- Chalco e Ixtapaluca
- Valle de Chalco y La Paz
- Ingreso a la CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza
- Tramo de Río Frío
En estas zonas, la circulación puede verse afectada tanto por las obras como por el flujo constante de vehículos.
Recomendaciones para automovilistas
Ante este panorama, se recomienda:
- Salir con anticipación
- Evitar, en la medida de lo posible, horas pico
- Manejar con precaución en zonas de obra
- Respetar señalización y límites de velocidad
- Reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 20
Las obras en la autopista México-Puebla continuarán en los próximos días, por lo que se espera que las afectaciones se mantengan de forma constante en este tramo clave.
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MSL