Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 30 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este lunes 30 de marzo de 2026, principalmente por la combinación de obras en curso y el incremento en la carga vehicular por la temporada de Semana Santa.

Aunque hasta el momento no hay confirmación de bloqueos totales, se prevé que el tránsito se vuelva más lento en distintos puntos, especialmente en dirección a Puebla durante el día, debido a trabajos programados en la vía.

Obras continúan

Se mantienen los trabajos relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, con nuevas intervenciones confirmadas por autoridades del Estado de México y CAPUFE.

De acuerdo con el aviso oficial, se realizará el montaje de piso metálico tipo rejilla a la altura del:

Kilómetro 20 de la autopista México-Puebla

En dirección a Puebla

Con afectaciones en carriles laterales

Estas labores implican:

Desvíos temporales

Reducción de carriles

Ajustes en la circulación

Aunque no se contemplan cierres totales permanentes, los trabajos podrían generar afectaciones intermitentes en este tramo.

Horarios con posibles afectaciones este lunes

Para el lunes 30 de marzo, las obras se llevarán a cabo en el siguiente horario:

De 8:00 a 18:00 horas

Además, estos trabajos se extenderán en fechas posteriores:

Del 30 de marzo al 1 de abril

Y del 6 al 7 de abril

Durante estos periodos es probable que se presenten:

Tránsito lento

Congestión en carriles laterales

Mayor tiempo de traslado

La carga vehicular podría intensificarse desde primeras horas del día por el flujo vacacional.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de estructura metálica en el km 20, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/KrYw1Ywa06 — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

¿Habrá cierres o bloqueos este 30 de marzo?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales programados ni bloqueos confirmados. Sin embargo, no se descarta que puedan presentarse afectaciones derivadas de:

Incidentes viales

Vehículos descompuestos

Alta afluencia vehicular

Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos a reportes en tiempo real.

Zonas con mayor carga vehicular

Los puntos donde comúnmente se registran complicaciones en la autopista México-Puebla incluyen:

Caseta de cobro San Marcos

Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Ingreso a la CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza

Tramo de Río Frío

En estas zonas, la circulación puede verse afectada tanto por las obras como por el flujo constante de vehículos.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, se recomienda:

Salir con anticipación

Evitar, en la medida de lo posible, horas pico

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar señalización y límites de velocidad

Reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 20

Las obras en la autopista México-Puebla continuarán en los próximos días, por lo que se espera que las afectaciones se mantengan de forma constante en este tramo clave.

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MSL