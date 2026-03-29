FGR asegura más de 2 millones de litros de ‘huachicol’ en Reynosa, Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo el aseguramiento de aproximadamente 2 millones 189 mil litros de hidrocarburo almacenado de manera ilícita en un predio ubicado en el municipio de Reynosa, al norte de Tamaulipas.
Lo anterior, luego de una denuncia anónima a la Guardia Nacional sobre el posible resguardo ilegal de combustible en el inmueble, que derivó en una carpeta de investigación y la obtención de una orden de cateo, ejecutada por autoridades estatales y federales, con apoyo de personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Además del hidrocarburo, las autoridades aseguraron:
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- 49 contenedores “frac tank”
- 18 autotanques
- 14 tanques metálicos
- 6 tractocamiones
- Una caja seca
- Un autotanque artesanal
- Una motobomba
- Un montacargas
- Un tanque cilíndrico de plástico blanco
- Un cubitanque
El inmueble fue asegurado y, junto a los artículos decomisados, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que investiga el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.
La FGR precisó que en el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Sin ofrecer más detalles, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el aseguramiento de los más de dos millones de litros de hidrocarburo.
Aseguran más de 50 mil litros de gas natural e hidrocarburo en Hidalgo
Por otra parte, autoridades federales y estatales también aseguraron más de 50 mil litros de combustibles y detuvieron a siete personas tras un cateo en un inmueble en el municipio de Emiliano Zapata, al sureste de Hidalgo.
Al respecto, la FGR informó el pasado 27 de marzo que obtuvo una orden de cateo para intervenir el predio, ubicado en los límites con Tlaxcala, por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
Como en el primer caso en Reynosa, el operativo derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre el almacenamiento de gas robado, presencia de pipas sin rotular y “un fuerte olor a hidrocarburo”.
Tras ejecutar el cateo, las autoridades aseguraron aproximadamente 30 mil litros de gas natural y alrededor de 22 mil litros de hidrocarburo en un semirremolque tipo pipa.
También fueron decomisados diversos contenedores para el almacenamiento de los combustibles, 11 semirremolques, cuatro tractocamiones, dos remolques y un remolque tipo dolly.
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cehr