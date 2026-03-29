‘Por cada mujer que gobierna un país, hay 12 hombres’: Laura Itzel Castillo

La senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, destacó que hasta septiembre de 2025 únicamente 15 mujeres encabezaban gobiernos entre los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que equivale a una mujer por cada 12 hombres en el poder ejecutivo a nivel mundial, al tiempo que señaló que México representa una excepción al contar con paridad de género en los tres poderes del Estado.

En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora presentó los hallazgos de una investigación elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, órgano académico adscrito a la Cámara de Senadores, sobre la participación política de las mujeres en México y en el mundo.

Castillo Juárez contrastó el rezago mundial con la situación mexicana. “En México, no solamente quien gobierna es mujer, sino que tenemos gabinetes paritarios; es decir, 50-50”, afirmó, y enumeró otros elementos que, a su juicio, distinguen al país en materia de representación femenina.

📄💜Te comparto la investigación del @IBDSenado sobre liderazgos femeninos globales como los de Angela Merkel, Michelle Bachelet y Claudia Sheinbaum. Un documento que reúne datos sobre los avances que han fortalecido la participación de las mujeres en cargos públicos. Consúltalo… pic.twitter.com/kcnhoVSUkI — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 29, 2026

Entre ellos mencionó la composición actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tras la reforma al Poder Judicial quedó integrada en su mayoría por mujeres; los congresos con composición paritaria en ambas cámaras —la de Diputadas y Diputados y la de Senadoras y Senadores—; y la presencia de mujeres al frente de las mesas directivas de cada una de ellas. Castillo Juárez preside la del Senado.

Añadió que 13 entidades federativas están actualmente encabezadas por mujeres, entre ellas la Ciudad de México, bajo el gobierno de Clara Brugada.

La senadora atribuyó estos avances a décadas de movilización social y a transformaciones en el marco jurídico. “Todo esto es producto de la lucha que hemos dado las mujeres a lo largo de la historia, la lucha que se ha logrado a partir de la participación de la sociedad”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno.

“En la actualidad están las leyes que garantizan esta participación política de las mujeres, leyes que se han venido transformando y que constitucionalmente existe la igualdad sustantiva, gracias a que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, enviara esta iniciativa una vez que asumió su gobierno”, afirmó Castillo Juárez.

La investigación que sirvió de base al mensaje de la presidenta del Senado fue elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, instancia de investigación, análisis y difusión académica del Senado de la República.

Según describió Castillo Juárez, el documento aborda fundamentalmente el desarrollo legislativo que permitió consolidar la igualdad sustantiva en México, desde las primeras reformas en materia de derechos políticos de las mujeres hasta las disposiciones vigentes.

El estudio también incorpora trayectorias de figuras femeninas de relevancia internacional.

“Se incorporan trayectorias de diversas personalidades a nivel mundial, como es el caso de Angela Merkel, de Michelle Bachelet y obviamente de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó la senadora, en referencia a la excanciller alemana, la exmandataria chilena y la actual presidenta de México, respectivamente.

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MSL